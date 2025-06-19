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藝文 > 藝起享享 > 看表演

《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售 手刀搶進加演場日期確定

2025/06/19 10:53

《進擊的巨人》電影交響音樂會世界巡演掀搶票熱潮。（MNA提供）《進擊的巨人》電影交響音樂會世界巡演掀搶票熱潮。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕全球巡演的《進擊的巨人》（Beyond the Walls）電影交響音樂會，將於10月首登台北小巨蛋，原定10月23日演出1場，掀起搶購熱潮，短短3分鐘內全區完售。主辦牛耳藝術表示，因持續有大量觀眾敲碗加場，目前已確認加開10月22日場次，讓錯過首輪購票的樂迷們有機會搶進，一同加入這場聲光震撼之中。

《進擊的巨人》世界巡演音樂會集結標誌性的原聲配樂與動畫片段放映，帶領觀眾走進被巨人肆虐的世界，重新體會角色在歷史殘酷下的掙扎與成長。至今已於美、英、德、法、韓等國演出。此次獲官方唯一指定登台，邀請國際巡演御用歌手、頂尖音樂家所組成的搖滾 Live Band，並與交響樂團、合唱團共同演出，搭配大銀幕播放動畫精選片段，完整呈現澤野弘之與山本康太共同創作的經典原聲配樂。

加演場將於6月26日中午12點在MNA售票網啟售，主辦單位建議樂迷提早完成會員認證程序，每個會員帳號限購4張。

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