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花蓮學生演撒奇萊雅族「火神祭」由來 明起10校登演

2025/06/19 14:21

花蓮縣立化仁國中學生演出現代偶戲《新豔火春泥》，敘說撒奇萊雅族「火神祭」的由來。（教育部提供）花蓮縣立化仁國中學生演出現代偶戲《新豔火春泥》，敘說撒奇萊雅族「火神祭」的由來。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕全國學生創意戲劇比賽開辦20週年，教育部指導國立台灣藝術教育館辦理今（114）年全國學生創意戲劇推廣活動「優藝劇現」，邀請全國學生創意戲劇比賽表現優秀的10所學校團隊，例如花蓮縣化仁國中光影偶戲團作品《新豔火春泥》，源自花蓮縣水璉部落耆老的口傳歷史，也是撒奇萊雅族「火神祭」的由來，從手作影偶面具、改編故事到燈光設計，都由學生親手完成，明（20）日起至22日，將在台北藝教館南海劇場演出，歡迎民眾免費索票欣賞。

教育部師藝司科長彭寶樹說明，學生戲劇表演包含傳統偶戲、現代偶戲及舞台劇，演出學校從高中職、國中及國小學習階段，讓舞台成為學習與成長的場域，也具體展現藝術教育在校園深耕的成果。

例如桃園市私立永平工商的舞台劇類作品《河・祭，融合原住民族歌唱、祭儀舞蹈與自然精神，訴說部落間在資源共享與衝突中的相互理解、包容與守護；台東縣鹿野鄉永安國民小學今年首次參賽，則帶來舞台劇目寶貝台東，友愛大自然，以家鄉做為創作靈感，融入環境教育議題，2年級學生化身小小劇場演員，台風穩健，舞台表現活潑生動。

澎湖縣馬公市馬公國小學生演出舞台劇《小紅襪與笑臉狼》，傳統操偶的逗趣與現代樂音的抒發，令人驚豔。（教育部提供）澎湖縣馬公市馬公國小學生演出舞台劇《小紅襪與笑臉狼》，傳統操偶的逗趣與現代樂音的抒發，令人驚豔。（教育部提供）

此外，新北市三芝區三芝國小傳統偶戲綠野「獅」蹤，及來自澎湖縣馬公市馬公國小音樂劇小紅襪與笑臉狼，傳統操偶的逗趣與現代樂音的抒發，皆令人驚豔不已；屏東縣恆春國小恆春護城聖山舞台劇，以地方特色文化演繹恆春建城的有趣故事，以及台中市豐原區葫蘆墩國小超完美AI計畫舞台劇，顛覆傳統阿拉丁神燈的故事架構，融入科技與冒險元素，創意滿點。活動詳情可至藝教館官方臉書（https://www.facebook.com/ntaec/）或官方網站（https://www.arte.gov.tw/）查詢。

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