暑假探險！台語考古營8/15登場 八里親子免費

親子化身小小考古學家，體驗實際清洗考古文物。示意圖，非本活動照片。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假與孩子來一場真正的考古探險！新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所將於8月15日與16日合辦「仁里遺址考古體驗親子營」，帶領親子深入新北貢寮區600年歷史的仁里遺址，化身一日考古學家。活動邀請設籍八里區的小學5年級至國中3年級學生與家長明（20）日起免費報名（https://reurl.cc/VYrRX6），每場限額16組家庭。

十三行博物館與成功大學考古學研究所聯手舉辦「仁里考古遺址考古體驗親子營」，帶領親子親身體驗考古發掘完整流程。示意圖，非此活動照片。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館表示，「仁里遺址考古體驗親子營」邀請親子前往同屬十三行文化的「仁里考古遺址」，並規畫「台語考古學堂」，專業講師們以親切的台語表達考古知識，使其自然融入生活。「考古實戰」則在成大考古所師生指引下，邀請親子化身考古學家，親自體驗完整考古流程，揭開仁里遺址神祕面紗，並引進專業儀器識別文物，探索史前生活樣貌。

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十三行博物館館長羅珮瑄表示，「仁里考古遺址考古體驗親子營」以母語為鑰匙，為孩子打開認識家鄉的大門，透過親子共學建立對文化的認同感與歸屬感。營隊將於8月15日與16日舉行，免費邀請八里區的小學5年級至國中3年級學生與家長，6月20日起報名，每場限額16組家庭。更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

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