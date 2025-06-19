自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

暑假探險！台語考古營8/15登場 八里親子免費

2025/06/19 14:24

親子化身小小考古學家，體驗實際清洗考古文物。示意圖，非本活動照片。（記者陳奕劭攝）親子化身小小考古學家，體驗實際清洗考古文物。示意圖，非本活動照片。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假與孩子來一場真正的考古探險！新北市立十三行博物館與國立成功大學考古學研究所將於8月15日與16日合辦「仁里遺址考古體驗親子營」，帶領親子深入新北貢寮區600年歷史的仁里遺址，化身一日考古學家。活動邀請設籍八里區的小學5年級至國中3年級學生與家長明（20）日起免費報名（https://reurl.cc/VYrRX6），每場限額16組家庭。

十三行博物館與成功大學考古學研究所聯手舉辦「仁里考古遺址考古體驗親子營」，帶領親子親身體驗考古發掘完整流程。示意圖，非此活動照片。（記者陳奕劭攝）十三行博物館與成功大學考古學研究所聯手舉辦「仁里考古遺址考古體驗親子營」，帶領親子親身體驗考古發掘完整流程。示意圖，非此活動照片。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館表示，「仁里遺址考古體驗親子營」邀請親子前往同屬十三行文化的「仁里考古遺址」，並規畫「台語考古學堂」，專業講師們以親切的台語表達考古知識，使其自然融入生活。「考古實戰」則在成大考古所師生指引下，邀請親子化身考古學家，親自體驗完整考古流程，揭開仁里遺址神祕面紗，並引進專業儀器識別文物，探索史前生活樣貌。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，「仁里考古遺址考古體驗親子營」以母語為鑰匙，為孩子打開認識家鄉的大門，透過親子共學建立對文化的認同感與歸屬感。營隊將於8月15日與16日舉行，免費邀請八里區的小學5年級至國中3年級學生與家長，6月20日起報名，每場限額16組家庭。更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應