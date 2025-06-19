暑假要來了！教育部攜手文化部推逾6000場次活動

60天暑假要來了！教育部攜手文化部今日開記者會宣布，暑假將推出逾6000場次活動。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學將自7月1日開始長達60天的暑假，教育部今（19）日攜手文化部、故宮，召開「MUSE大玩家——Team MUSE」國立社教機構及文化機構114年暑假活動啟動記者會，各館所將提供6000場次以上的活動，以「陸、海、空恐龍戰隊」三角龍、滄龍、翼龍3種恐龍為推廣品，凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，即可兌換活動推廣品，利用電子集章還可額外參加抽獎活動。

60天暑假要來了！教育部攜手文化部今日開記者會宣布，暑假將推出逾6000場次活動。（記者林曉雲攝）

教育部終身教育司長梁學政表示，終身學習券及五館通行票昨日完成登記，今日將公開抽出2萬張終身學習券及3000張通行票。而教育部除了建置「MUSE大玩家」網站外，亦透過Line及Facebook（臉書）傳送展演資訊，今年暑假各館所將舉辦超過250場次的講座、2300場次研習活動、390場次營隊及其他類型展演活動4000場次。

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以國立海洋生物博物館為例，「海洋時光機・尋寶新航程——25週年特展」，透過珍貴影像和豐富互動體驗，邀請民眾一同回顧海生館25年精采故事；國立台灣科學教育館舉辦「技職FUN星際」展覽，透過三大區域讓參觀者深入了解技職教育的各個面向；國立台灣藝術教育館「在遺忘之前，為你畫一幅畫」活動，運用九宮格資料進行家族容顏創作，鼓勵民眾表達對家人的愛與感謝。

此外，國立台灣歷史博物館「尋找棒球小鴨」活動，7隻充滿鬥志的「棒球小鴨」藏身展場中，只要找到任3隻並完成打卡任務，即可兌換限定好禮；國立台灣博物館「未來戰士出任務」活動，以藍星人尋找宜居新家園旅程為背景，邀請觀眾化身「未來戰士」一員；國立傳統藝術中心「傳藝植物園」可看到多元豐富的工藝內涵與文化故事，感受傳藝植物的獨特魅力。

國立故宮博物院則推出「派對夢想家」實境遊戲，為今年故宮百年院慶活動，活動串聯當期新展及經典文物，推出展廳實境解謎，邀請民眾以遊戲互動方式探索博物館，並留下對故宮的生日祝福。

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