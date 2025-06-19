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安力．給怒和蔡雅雅夫妻雙個展 「蛻變中的力量」竹縣即起登場（影音）

2025/06/19 14:55

安力．給怒以台灣原生種花卉，透過油畫層層疊疊畫出傳達愛山林的圖騰。（記者黃美珠攝）安力．給怒以台灣原生種花卉，透過油畫層層疊疊畫出傳達愛山林的圖騰。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣泰雅裔、留美視覺藝術創作者安力．給怒，多年來展出足跡遍及台、法、澳、美、加、印尼等國，這次他以「蛻變中的力量」為題，首度跟太座蔡雅雅合體舉辦雙個展，還以「男主外、女主內」的形式，給力歌頌餵養他長大的山林、大自然，蔡雅雅則從後COVID-19時代主攻人心，用畫作鼓勵人面對現實，強調就算處身在至暗當中依舊會有光、彩存在，夫妻外、內夾攻療癒觀者，也呈現每一次蛻變中所生出的新力量。這個展出即日起在新竹縣美術館登場。

新竹縣原民藝術家安力．給怒（右）和妻子蔡雅雅（左）首度合體舉辦雙個展，即日起在新竹縣美術館登場。（記者黃美珠攝）新竹縣原民藝術家安力．給怒（右）和妻子蔡雅雅（左）首度合體舉辦雙個展，即日起在新竹縣美術館登場。（記者黃美珠攝）

安力是個強調「台灣藝術主體性」的原民藝術家，同時擁有美國紐約視覺藝術學院創作、玉山神學院道學雙碩士，曾是牧師，也擔任過國立花蓮師範大學、玉山神學院的兼任講師，跟蔡雅雅是文化大學美術系同學，其作品不僅在國內備受重視，也多次應邀赴外展出。

蔡雅雅取得紐約長島大學藝術碩士學位後，返台在花蓮中正國小任教美術資優班。2021年，她以當時的疫情為題創作「即或疫情」舉辦首次個展，這次關注疫情後的人心，跟丈夫安力合體展現藝術的治癒力量。

這次的展出，安力以油畫和多媒材裝置藝術，推出8大組的作品，整體延續他過去的「畫樹系列」，用台灣山林原生的植物、動物、花卉，以及他在部落成長實際體驗過的人文生活，衍生出各種圖騰，表現多樣的自己，但最終都是傳達他對土地、山林的愛。

安力．給怒用記憶中獵人歸來後的部落慶祝活動，發想創作而成的「與獵人共舞」。（記者黃美珠攝）安力．給怒用記憶中獵人歸來後的部落慶祝活動，發想創作而成的「與獵人共舞」。（記者黃美珠攝）

其中〈與獵人共舞〉系列，更是他近年最新的大量創作重點，他把記憶中部落獵人上山打獵返回後，族人分享獵物、把酒唱歌跳舞同歡，從中傳承狩獵技巧等生活經驗，統統化成各種不同肢體動作的獵人裝置藝術，傳達泰雅族是分享的民族，他們也代代相傳著要感謝上蒼養育森林的信念。

蔡雅雅展出的48件壓克力創作、幾乎件件都是她用手指頭畫出來的。國畫組出身的她，完全跳脫科班學來的傳統創作框架，隨心所欲揮灑。

畫家蔡雅雅跳脫框架，用自己的10根手指頭創作畫作。（記者黃美珠攝）畫家蔡雅雅跳脫框架，用自己的10根手指頭創作畫作。（記者黃美珠攝）

她說，會有這樣跳「痛」的創作，起因是畫國畫需要很大的場地，所以最後她選擇捨棄，放掉以前傳統老師教她的技巧和堅持後，她反而「一邊畫一邊哭、一邊畫一邊笑」無比享受創作的樂趣。

蔡雅雅畫貓不成，反而〈豐盛有魚〉。（記者黃美珠攝）蔡雅雅畫貓不成，反而〈豐盛有魚〉。（記者黃美珠攝）

展場中有幅〈豐盛有魚〉，蔡雅雅原是要畫一隻貓，卻因不滿意，她手指一揮，就把畫布上的貓全部塗抹掉，沒想到安力次日一早起來看到大喊「好多魚喔！」就這樣催生出〈豐盛有魚〉

至於混亂的一天整幅作品有別於蔡雅雅大量紅色、黃色等明亮色系的創作，整片暗黑色調讓人忍不住看著就皺了眉頭，但細看畫中又夾雜有一抹紅、粉、黃、以及一點點的土耳其藍，讓人想一探究竟暗藏了什麼玄機。

畫家蔡雅雅希望〈混亂的一天〉（圖右）給觀者體認到人生沒有長藍的天空，如何從逆境中學到經驗、走出沮喪才是最重要的。（記者黃美珠攝）畫家蔡雅雅希望〈混亂的一天〉（圖右）給觀者體認到人生沒有長藍的天空，如何從逆境中學到經驗、走出沮喪才是最重要的。（記者黃美珠攝）

蔡雅雅的〈混亂的一天〉。（記者黃美珠攝）蔡雅雅的〈混亂的一天〉。（記者黃美珠攝）

蔡雅雅說，這就是她想傳達的意思！畢竟人生沒有天空長藍，隨時都會遇到突發事件，但就算身處至暗時刻，黑暗中依舊會有鮮豔的色彩和光亮，記得從沮喪中重新振作起來就好。

畫家蔡雅雅跳脫框架，用自己的10根手指頭創作畫作。（記者黃美珠攝）畫家蔡雅雅跳脫框架，用自己的10根手指頭創作畫作。（記者黃美珠攝）

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