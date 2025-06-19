高捷動漫祭7月上陣 7/19、20動漫市集在台鐵廣場

高捷動漫祭今年將更上一層樓，從地下二層高捷商場移到地下一層台鐵高雄車站南側廣場。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025夏戀高捷動漫祭公布系列活動內容，除了動漫市集、COSER召集令外，今年最特別的是活動場地「更上一層樓」，將由原本地下二層高捷商場，上升為地下一層台鐵高雄車站南側廣場。

高捷說明，動漫祭7月1日由集章換好禮揭開序幕，集章點規畫在6個捷運站，集章時間到8月31日。

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接著第一波人氣活動規畫在7月19、20日，包括動漫市集、吉祥物趣味賽、COSER召集令（夏日祭典風格）、動漫舞蹈賽，今年首度借用台鐵高雄車站南側廣場，讓活動場地更上一層樓，從地下二層移到地下一層。

8月10日在高雄社教館有日本聲優見面會，8月30、31日在高捷美麗島站推出動漫市集、遊戲狂歡盛宴、COSER召集令（電玩遊戲風格）、Cosplay角色扮演全國賽。

高捷指出，歡迎大家搭捷運來地下商場、台鐵廣場，一起感受、分享動漫魅力，詳情可至官網（https://www.krtc.com.tw/）。

高捷動漫祭公布活動節目、時段、地點。（翻攝官網）

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