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藝文 > 品風格 > 建築行旅

台灣8月進駐日本國家重要文化財 大量科技展演在古蹟裡呈現

2025/06/19 12:41

深耕VR互動式展演多年的狠劇場，將於古蹟中呈現曾獲威尼斯、日內瓦影展肯定的《放開你的頭腦》，打造獨一無二的虛實體驗。（文化部提供）深耕VR互動式展演多年的狠劇場，將於古蹟中呈現曾獲威尼斯、日內瓦影展肯定的《放開你的頭腦》，打造獨一無二的虛實體驗。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月前進大阪關西世博舉辦為期3週的展演活動，主場館大阪市中央公會堂的策畫內容今（19）日公布，包含科技舞蹈、VR展演、電影、文學等，呈現台灣文化科技跨域及藝術創作能量。

文化部表示，「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，包括線上的「遊戲能力」、VS.空間的「混融色彩」、大阪市中央公會堂的「跨域創造」、中之島「萬變氣場」等，共4大場域及4大主題。

大阪市中央公會堂是中之島上最美麗的文化地標。（©大阪市中央公会堂，文化部提供）大阪市中央公會堂是中之島上最美麗的文化地標。（©大阪市中央公会堂，文化部提供）

其中，中央公會堂是一棟位於中之島的美麗古蹟，建於1918年，新文藝復興風格為基調的紅磚外觀，融入巴洛克建築元素，2002年被指定為日本國家重要文化財，近年更被視為「大阪再發現」的代表性建築。

將接力在中央公會堂登場的台灣文化展演活動，包括舞蹈家黃翊的經典作品《黃翊與庫卡》、狠劇場最新沉浸式作品《放開你的頭腦》、集合4大單元10部作品的「遺留未來VR360播映」，還有「台灣電影的璀璨今昔」將播映10部台灣電影，以及由台灣文學館主策、呼應日本盂蘭盆節的「魔幻台灣—台灣文學展」。

黃翊的人機共舞作品《黃翊與庫卡》首度登陸日本，特別邀請日本聲優錄製日文版口述影像。（文化部提供）黃翊的人機共舞作品《黃翊與庫卡》首度登陸日本，特別邀請日本聲優錄製日文版口述影像。（文化部提供）

文化部表示，「We TAIWAN」從科技、人性、記憶與未來出發，希望觀眾在互動與創作中，看見台灣文化的多重樣貌，並深刻感受台灣創作者在「跨界整合」的獨特魅力。相關活動可透過「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan）免費預約，詳細資訊可詢「We TAIWAN」官網。

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