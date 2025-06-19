自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

歐洲商會走訪大稻埕街區 驚歎台灣文化優美

2025/06/19 15:26

歐洲商會執行長Freddie Höglund（中）與會員參訪大稻埕。（飛亞旅行社提供）歐洲商會執行長Freddie Höglund（中）與會員參訪大稻埕。（飛亞旅行社提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕歐洲在台商務協會（European Chamber of Commerce Taiwan，ECCT）上週走訪台北大稻埕街區。執行長何飛逸Freddie Höglund大讚：「很有趣！」老建築及街區氛圍跟台北其他地方截然不同，認為是很優美的台灣文化遺產。

迪化街是台北市具歷史風貌的街區，融合百年商脈、宗教信仰與文化創意，近年吸引眾多文創店家與咖啡館進駐，呈現傳統與現代交織的獨特風貌。

歐洲商會執行長Freddie Höglund表示，大稻埕老建築及街區氛圍跟台北其他地方截然不同，感到「很有趣！」，也是聽導遊講解才知道，大稻埕以前是繁忙的貿易港口，很多老建築後來被保留下來，是很優美的台灣文化遺產。

安排導覽體驗的飛亞旅行社MyTaiwanTour，創辦人吳懷紳表示，除了迪化街十連棟老屋建築導覽，介紹在地商業、歷史脈絡與宗教信仰，商會成員漫步古厝老街，走訪眾多MIT品牌，包括到鳳梨全果應用品牌旺萊山，品嘗招牌美食鳳梨酥；開創新台味印花美學的印花樂，體驗絹印手作；還有濃濃復古風情的南街得意茶館，喝下大稻埕百年時光，「這不只是一次觀光導覽，更是一場跨文化深度交流。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應