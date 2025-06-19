歐洲商會走訪大稻埕街區 驚歎台灣文化優美

歐洲商會執行長Freddie Höglund（中）與會員參訪大稻埕。（飛亞旅行社提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕歐洲在台商務協會（European Chamber of Commerce Taiwan，ECCT）上週走訪台北大稻埕街區。執行長何飛逸Freddie Höglund大讚：「很有趣！」老建築及街區氛圍跟台北其他地方截然不同，認為是很優美的台灣文化遺產。

迪化街是台北市具歷史風貌的街區，融合百年商脈、宗教信仰與文化創意，近年吸引眾多文創店家與咖啡館進駐，呈現傳統與現代交織的獨特風貌。

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歐洲商會執行長Freddie Höglund表示，大稻埕老建築及街區氛圍跟台北其他地方截然不同，感到「很有趣！」，也是聽導遊講解才知道，大稻埕以前是繁忙的貿易港口，很多老建築後來被保留下來，是很優美的台灣文化遺產。

安排導覽體驗的飛亞旅行社MyTaiwanTour，創辦人吳懷紳表示，除了迪化街十連棟老屋建築導覽，介紹在地商業、歷史脈絡與宗教信仰，商會成員漫步古厝老街，走訪眾多MIT品牌，包括到鳳梨全果應用品牌旺萊山，品嘗招牌美食鳳梨酥；開創新台味印花美學的印花樂，體驗絹印手作；還有濃濃復古風情的南街得意茶館，喝下大稻埕百年時光，「這不只是一次觀光導覽，更是一場跨文化深度交流。」

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