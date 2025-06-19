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小物件看大歷史 高雄明德新村「火柴盒」點亮回憶

2025/06/19 15:33

「點亮高雄——火柴盒的地方風景」特展透過約400個火柴盒收藏，從「火柴盒的起源」、「火柴盒的發明歷程」到「台灣的火柴盒」等主題結合紀錄片，認識火柴盒的文化流變。（高史博提供）「點亮高雄——火柴盒的地方風景」特展透過約400個火柴盒收藏，從「火柴盒的起源」、「火柴盒的發明歷程」到「台灣的火柴盒」等主題結合紀錄片，認識火柴盒的文化流變。（高史博提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕小小的火柴盒過去是家家戶戶必備的日常用品，乘載早期台灣生活的縮影，同時也是公司行號的宣傳媒介。高雄市立歷史博物館與收藏家林育如於轉角壹貳壹舉辦「點亮高雄——火柴盒的地方風景」特展，透過約400個火柴盒收藏，從「火柴盒的起源」、「火柴盒的發明歷程」到「台灣的火柴盒」等主題結合紀錄片，認識火柴盒的文化流變。

「點亮高雄——火柴盒的地方風景」特展透過約400個火柴盒收藏，從「火柴盒的起源」、「火柴盒的發明歷程」到「台灣的火柴盒」等主題結合紀錄片，認識火柴盒的文化流變。（高史博提供）「點亮高雄——火柴盒的地方風景」特展透過約400個火柴盒收藏，從「火柴盒的起源」、「火柴盒的發明歷程」到「台灣的火柴盒」等主題結合紀錄片，認識火柴盒的文化流變。（高史博提供）

高史博指出，火柴的發明約可追溯至19世紀初期，台灣大約在清代開始出現「番仔火」。台灣第一家火柴工廠誕生於1938年，由日本人在台中設立「台灣燐寸株式會社」。1950至1970年代，火柴是台灣人日常生活的必需品，火柴盒則做為廣告與商業宣傳的重要載體，飯店旅館、餐廳、銀行、娛樂產業以及百貨公司等發行的火柴盒，映照了高雄從工業港都邁向現代城市的文化變遷，以及當代的集體記憶。

林育如表示，蒐集二戰後酒吧的資料時，在跳蚤市場找到很多火柴盒，因此展開蒐藏，也藉此瞭解更多在地歷史與高雄產業脈絡，他依循收藏的火柴盒走訪許多店家，透過小小的盒子連結了過去與現在，收藏就像保留一個時代的氛圍，讓未來還能再次品味。

受邀出席特展的前屏東文化處長吳錦發說，人類的文明從「火」開始，火柴傳入台灣後一直是很珍貴的用品，很多大公司、酒家為了宣傳並展示雄厚實力而贈送火柴盒，聽說也因此鬧了不少家庭革命。

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