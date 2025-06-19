二崙分駐所眷舍修繕7月底完工 活化為文學咖啡館

屋齡90多年的二崙分駐所眷舍修繕工程前的模樣。（資料照，記者林旻臻攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕屋齡90多年的二崙分駐所眷舍修繕工程將在7月底完工，縣府今（19）日辦理工地展，邀請地方民眾、學生參觀，讓鄉親認識文化資產及聽取地方建議。雲林縣長張麗善表示，二崙培育出多位知名文學家，完工後將委外經營做文學咖啡館，舉辦文學講座，為地方培養更多文學人才。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，二崙分駐所舍眷在1930年興建，原為二崙派出所所長宿舍，2015年公告為雲林縣歷史建築，2023年12月啟動修復工程，修繕工作涵蓋1樓木造日式宿舍及一座附屬磚造建築，工程總經費約2200萬元。

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修繕工程目前完成約七成，預計7月底可以完工，今天開箱讓鄉親及學生能參與修繕工程及認識地方文化資產，以及對未來活化利用的建議，張麗善說，二崙有多位文化才子在文學殿堂很有名及成就，希望能藉由他們的文化底蘊亮度、知名度帶動地方文學，進而培育更多文學人才。

二崙鄉長鍾東榮表示，過去二崙分駐所眷舍閒置期間，成為地方死角，修復後成為地方亮點，他與來自二崙的多位文學家都有連繫，他們都表達很樂意回鄉奉獻，期待能舉辦文學講座，為地方注入文學氣息。

陳璧君指出，二崙為雲林的文學之都，是文學家宋澤萊、鍾文音、季季的故鄉，經與地方溝通未來委外經營以在地業者優先，結合文學、教育、藝術及咖啡打造成文學咖啡館，未來再串接二崙故事館、二崙圖書館成為一條文學軸帶，進而成為地方的文化觀光亮點。

建築師黃棟群表示，配合基地外圍中興路人行步道整建與台電電力地下化工程，本次修復同步進行地坪墊高與暗管預埋等作業；整體修復過程融合傳統工法與現代技術，包含補強原貌磚造基礎為RC連續基礎、調整壁體結構避免坍塌等，並保留傳統榫接工法如蛇頭對接、金輪繼、台持繼、隅留枘差等，體現古今工藝融合的精神。

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