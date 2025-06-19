漫人祭規模升級！《葬送的芙莉蓮》導演與製作團隊將現身新竹

「2025新竹國際動漫節」6/28、6/29即將登場。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市年度動漫盛事《漫人祭－2025新竹國際動漫節》將於28日至29日登場，新竹市政府今（19）日舉行宣傳記者會，多所新竹學校動漫社團共同揭開《漫人祭》序幕。市府表示今年以「青春無畏，夢想無界」為主題，活動規模與內容升級，不僅匯聚跨國動漫藝術家，更串聯在地店家與青年創作力，打造沉浸式動漫嘉年華，歡迎全台動漫迷暑假首站就來竹市，參與這場熱血與創意交織的動漫盛典。

策展人暨台灣師範大學圖文傳播學系主任張晏榕表示，今年展覽集結來自台灣、日本、韓國等地超過20位人氣漫畫家與藝術家，規畫四大主題展區，包括亞洲漫畫精選特展「國際漫傳奇」、台灣原創漫畫多元面貌「台漫超有事」、情境互動結合日常共感「我的漫日常」以及漫畫的未來樣貌「捲動漫未來」。展覽內容涵蓋紙本漫畫、條漫、BL漫畫、拍照打卡裝置與互動體驗內容，同時串聯清華大學、陽明交大、新竹女中、香山高中、光復高中、明新科大等6所在地學校，共同展現青年創作的豐沛能量與創意火花。

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文化局表示，今年漫人祭規模升級，主展館串聯體育館1樓及B1地下層，展區內容豐富精采，主舞台從早到晚更安排不間斷的精采活動，包含Cosplay大賽、漫畫家與人氣Coser見面會以及音樂演出。今年特別邀請知名動漫作品《葬送的芙莉蓮》導演齊藤圭一郎（斎藤圭一郎）與製作團隊將驚喜現身活動。重頭戲「動漫音樂會」更連續兩晚舉辦，卡司陣容集結AKB48 Team TP、Ani-mode DJ、極光REVONTULET、日本團體D-Girls及CrazyBeats等超過15組跨國偶像、樂團與DJ接力演出，打造結合動漫金曲與應援文化的二次元派對。此外，在地下層展區還設有《塹裡尋妖》實境遊戲展區、漫畫打卡布景、攝影棚及伸展台等豐富內容，歡迎民眾踴躍參與，也歡迎漫迷們Cosplay展現自我。

活動期間孔廟廣場、新竹公園化身「漫人市集」，攜手市集品牌「好好手感微笑市集」每日匯聚超過160組人氣攤位，與主展館內的90組原創社團攤位及動漫商品區，共同組成動漫嘉年華。本屆也推出多款期間限定的特色內容，包括漫人祭原創角色「Hsin喵」限量週邊娃娃與痛包，現場獨家首賣。此外，活動結合新竹人氣品牌，推出聯名甜點，包括MANO MANO「動漫馬卡龍」、Yamada山田麻糬製造所「情人果生乳酪大福」、依日烘焙「麵茶甜燒餅」與小鵲sing「動漫紅豆餅」，限時兩天在漫人市集快閃販售。

文化局補充，「2025新竹國際動漫節」推出多項現場互動任務，只要至「漫人祭」官方Facebook或Instagram按讚並打卡，即可兌換限量精美小禮。現場設有「漫人祭拍貼機」，推出15款「限定拍貼圖框」，打造專屬動漫回憶。活動期間再加碼，民眾只要填問卷，即可獲得抽獎券，有機會抽中Switch、漫畫簽繪板、聯名甜點兌換券等超過百項好禮。歡迎全台動漫迷6月28至29日來新竹沉浸在漫畫、音樂與創作的夢想世界。更多活動詳情請上「新竹國際動漫節」臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/acf.hsinchu/ ）與新竹市文化局網站（ https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp ） 查詢。

【2025新竹國際動漫節活動資訊】

日期：114年6月28日（六）至6月29日（日）

主展館：新竹市立體育館（新竹市公園路295號）（11:00 — 20:00）

漫人市集：孔廟廣場、新竹公園 （15:00 — 20:00）

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