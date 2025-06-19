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61歲碩士畢業 屏大視藝葉大明袖珍創作 重現早年台灣庶民生活

2025/06/19 18:38

精細逼真的〈阿嬤的書報攤〉。（記者羅欣貞攝）精細逼真的〈阿嬤的書報攤〉。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕61歲的葉大明本是台北人，復興商工美工科畢業，從事貿易工作卻從未忘情藝術，今年取得屏東大學視覺藝術學系碩士學位，即日起至6月30日在屏大屏師校區藝文中心，舉辦「微乎其微袖珍藝術創作個展」畢業展，透過袖珍藝術與熱蠟彩創作，呈現童年的記憶與自然節氣交織而成的視覺故事，比指頭小的報章漫畫書、彷彿能聽到鍋中食材滋滋作響的妻子老家廚房，唯妙唯肖、精采動人。

今年從屏東大學視覺藝術學系碩士在職專班畢業的葉大明舉辦個展，圖為作品「阿母的味蕾實驗室〉。（記者羅欣貞攝）今年從屏東大學視覺藝術學系碩士在職專班畢業的葉大明舉辦個展，圖為作品「阿母的味蕾實驗室〉。（記者羅欣貞攝）

葉大明的家族中先後有8人在空軍服役，5名是飛官，從事軍職的父親因工作關係，很少在家，加上國中時弟弟在一場意外中離世，讓他的童年備感孤單，且蒙上了一層陰影，直到後來認識來自宜蘭南澳的妻子，在鄉村大家族裡感受到家庭的溫暖，讓他重新追憶起童年眷村的成長歷程，決定把1970至1990年代的生活點滴和回憶保留下來。

〈阿嬤的書報攤〉陳列比指頭還小的漫畫書。（記者羅欣貞攝）〈阿嬤的書報攤〉陳列比指頭還小的漫畫書。（記者羅欣貞攝）

畢業展以兩大系列「記憶之微」與「璀璨之微」為主題，前者為袖珍藝術創作，重現早年台灣庶民生活意象，以懷舊的袖珍場景如自強快炒攤守望相助等11件作品；其中〈阿嬤的書報攤攤位上陳列同一天的各大報紙，還有當期雜誌、電影海報，甚至漫畫大師鄭問的漫畫書等，均是他找遍各大圖書館，以全彩攝影翻製下來，再以十二分之一等比例縮小，翻開比指甲還小的雜誌及漫畫書，每頁都是有文字和圖像，有些細小物件則必須先以電腦繪圖，再以3D列印出來，塗上斑駁或生鏽的色彩，做舊如舊。

〈阿母的味蕾實驗室則重現妻子老家的「老灶跤（tsàu-kha）」，除了瓶瓶罐罐、桶裝瓦斯、櫥櫃，還有燒柴洗澡的鍋爐等，逼真到彷彿能聽見鍋中食材滋滋作響，葉大明將對岳父母的謝意與情感，透過這件作品表達出來，他在向參觀者解說時，還會忍不住想掉淚。

與枯木結合的熱蠟彩創作〈寒露〉。（記者羅欣貞攝）與枯木結合的熱蠟彩創作〈寒露〉。（記者羅欣貞攝）

璀璨之微〉系列則以農村節氣為創作靈感，向指導老師陳燕如副教授習得熱蠟彩的技術，讓葉大明對這種歐洲古老的藝術技法相當驚豔，他利用熱蠟彩與枯木的立體媒材堆疊與流動的特性，描繪四季自然的色彩律動，有春分、寒露、霜降等共10件，出現在作品中的青蛙、螃蟹等生物，象徵意涵與節氣相互呼應，將東方哲學「道法自然」融入其中，呈現生命與自然共生的哲學精神。

葉大明投入袖珍藝術創作，工序十分繁瑣。（屏東大學提供）葉大明投入袖珍藝術創作，工序十分繁瑣。（屏東大學提供）

為了這場畢展，葉大明花了兩年時間創作，袖珍藝術創作工序繁瑣，讓視力退化不少，葉大明強調，創作過程是成為尋找「我」與「我」和解方式的修復歷程，藝術不只是再現，而是重塑記憶、感知與身份的內涵互動。作品所傳遞的，不只是懷舊，更是理解跨世代「情」與「感」的連結。

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