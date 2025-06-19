邀民眾分享故宮私照 院、次長們出奇招「她」最新鮮

1965年，故宮北院開館，推出多項展覽，與台灣民眾的互動也正式開啟，一甲子以來經過數次整修，老照片保留的最初的樣貌。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今年慶祝一百週年，以及於台北開館一甲子、南院開幕10週年，做為連結台灣社會與世界文化的重要橋梁，故宮承載的不僅是文物的精粹，更是社會大眾共同記憶的載體。因此，故宮今（19）日宣告展開一項照片募集活動，邀請民眾分享與故宮的珍貴回憶。

很多人因為〈翠玉白菜〉第一次參觀故宮。（記者凌美雪攝）

這項募集活動主題是「故宮百年一瞬留影－尋寶記」，鼓勵民眾翻開記憶的百寶箱，回頭找一找自己曾經與故宮的連結，比如故宮副院長黃永泰說，年輕時最愛與當時的女朋友、現在的太太約會參觀故宮，大紅門是他們喜歡拍照留念的地方；余珮瑾副院長則舉例，故宮有一顆青菜永遠新鮮，相信大家也一定為了它而曾在故宮留下美好回憶，那就翻一翻相本，找一張最喜歡的照片參加徵件。

請繼續往下閱讀...

堪稱最資深老故宮人的前院長馮明珠也為此次徵件出面號召，她認為故宮在台灣數十年，一定有不少人留有各自珍貴的剪影，而現任院長蕭宗煌表示，希望透過這次活動累積更多故宮的歷史影像資源，以及與這塊土地、台灣及世界各地民眾的關係，期待大家用一種輕鬆與老朋友回顧過往的心情，不要害羞，也不要擔心照片適不適合，多多投稿。

故宮院長蕭宗煌期待大家用一種輕鬆與老朋友對話的心情，不要害羞，也不要擔心照片適不適合，多多投稿。（記者凌美雪翻攝自線上記者會）

為鼓勵民眾參與，故宮也祭出多項獎勵品，除前500件有效投稿皆可獲贈早鳥禮外，凡成功投稿者皆可參加抽獎，有機會獲得Apple iPhone及故宮文創精選好禮，而若照片拍攝於1990 年以前，更可加碼抽豪華酒店雙人住宿券。詳情可詢活動專網（https://theme.npm.edu.tw/npmphoto/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法