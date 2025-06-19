在山水療癒美境中體驗瑞士奢養美學 宜蘭力麗威斯汀結合VALMONT SPA寵客

宜蘭力麗威斯汀度假酒店VALMONT SPA揭幕，即日起至9月底推出「VALMONT SPA煥采啟程」住房專案。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假即將到來，在為孩子規畫暑假之旅的同時，也不要忘了趁機寵愛大人，宜蘭力麗威斯汀度假酒店即日起至9月底推出「VALMONT SPA煥采啟程」住房專案，標榜結合頂級旅宿、國際級保養SPA的優雅大人之旅，讓一趟旅程成為身心煥采的至福享受。

「VALMONT SPA煥采啟程」可體驗大使套房，感受天夢之床的舒眠魅力。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

「VALMONT SPA煥采啟程」住房專案，歇宿31坪尊榮大使套房。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

身為宜蘭首家國際連鎖品牌酒店，宜蘭力麗威斯汀度假酒店以東方禪風展現日式景觀及溫泉聚落的多樣風貌，館內更善用獨有的員山溫泉碳酸氫納泉，設有6間獨立湯屋、室內戶外露天風呂及V SPA，打造現代奢華、幸福舒活的度假空間。光是這樣還不夠，酒店今日正式揭幕全新「VALMONT SPA」，首度攜手頂級瑞士保養品牌VALMONT，將高效細胞美容科技、藝術療癒哲學與在地山水靈感完美交融，為台灣頂級旅宿療癒體驗開啟全新篇章。

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宜蘭力麗威斯汀酒店內專屬VALMONT SPA芳療中心。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

宜蘭力麗威斯汀度假酒店表示，瑞士頂級保養品牌VALMONT擁有悠久醫學美容背景，早於1905年成為專業回春療養院，位於環境優美且隱密的瑞士蒙特勒日內瓦湖畔，提供專業療程及美容手術，基於強大的臨床專業知識，VALMONT研發出全新活細胞護膚系列，在全世界擁有非常多擁護者。此次合作，以「藝術與自然共生」為靈感核心，VALMONT專為宜蘭量身打造系列專屬療程儀式，從瑞士阿爾卑斯山脈汲取靈感，融合品牌獨創「Butterfly Motion 蝴蝶手法」與蘊含野生鮭魚三離子活源能量的修護精粹，在山林音頻與靜謐空間中，深度紓壓、喚醒肌膚潛能，展開一場由內而外的重塑旅程。

宜蘭力麗威斯汀與VALMONT聯手，在大地山水擁抱中，為旅人打造身心煥采假期。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

為歡慶雙品牌首次攜手，宜蘭力麗威斯汀即日起至9月底推出「VALMONT SPA煥采啟程」住房專案，內含VALMONT宜嵐謐境水潤療程75分鐘1位，並可體驗31坪尊榮大使套房入住1晚，感受享譽國際天夢之床的舒眠魅力，入住並包含Westin健康餐飲體驗，包含舞日本料理廳-朔望會席料理及知味西餐廳-自助晨光早餐各2客，率先感受VALMONT與WESTIN聯手打造的身心盛宴，在大地山水的擁抱中，細細感受VALMONT SPA「由內而外，身心全然甦醒」的理念，歡欣體驗屬於自已的療癒美程。更多相關訊息詳詢宜蘭力麗威斯汀度假酒店官網。

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