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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

暑假親子韓國自由行想找優惠看過來 這家韓國一站式度假城推出多款玩味盛夏假期專案

2025/06/20 11:00

標榜一站式玩法的INSPIRE迎仕柏度假城，今夏推出多款玩味盛夏假期專案誘客。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）標榜一站式玩法的INSPIRE迎仕柏度假城，今夏推出多款玩味盛夏假期專案誘客。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕不少家長想趁暑假帶孩子出國玩，韓國是近年頗受歡迎的自由行國家，距離韓國首爾仁川國際機場僅15分鐘車程，集結住宿、娛樂、會展、購物與休閒體驗於一體的INSPIRE迎仕柏度假城（INSPIRE Entertainment Resort），為迎接即將來臨的夏季旅遊旺季，特別推出多款繽紛多彩的玩味盛夏假期專案。結合舒適的住房與豐富多元的餐飲和娛樂設施，為不同喜好與需求的旅客量身打造專屬禮遇，不只是親子，情侶或共同出遊的親朋好友，都能度過一個難忘的夏日假期。

選購「浪漫夏日度假套餐」的旅客於平日入住，將有機會免費升等至套房。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）選購「浪漫夏日度假套餐」的旅客於平日入住，將有機會免費升等至套房。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）

「家庭夏日冒險2晚住宿套票」包括「Splash Bay」室內水上樂園等，多項遊樂設施的入場體驗券。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）「家庭夏日冒險2晚住宿套票」包括「Splash Bay」室內水上樂園等，多項遊樂設施的入場體驗券。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）

首先是專為親子旅客打造的住宿優惠專案「家庭夏日冒險2晚住宿套票」，適用於即日起入住的旅客，內容包括兩晚飯店住宿、全家人皆可盡情享受的「Splash Bay」室內水上樂園全日入場券，知名韓國綜藝節目「Running Man」日前也在此拍攝最新的節目內容。另外，還有兒童運動娛樂空間「VAUNCE THE FIRST」2小時體驗券，以及室內主題樂園「ZZANG LAND」的3項遊樂設施體驗券，讓孩子能夠暢玩各種親子遊樂設施、遊戲機台與VR體驗，度過一個舒適又豐富的暑期時光。更好康的是，在官方網站預訂「家庭夏日冒險2晚住宿套票」的旅客，每間客房可獲贈一個限量版「INSPIRE迷你泳池包」，數量有限，送完為止。

INSPIRE迎仕柏度假城6家直營餐廳展開「夏日兒童免費用餐活動」。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）INSPIRE迎仕柏度假城6家直營餐廳展開「夏日兒童免費用餐活動」。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）

其次，為了讓家庭旅客以更優惠方式共度假期，並享受多樣豐富的餐飲體驗，即日起至7月31日止，6家INSPIRE迎仕柏度假城的直營餐廳也同步展開「夏日兒童免費用餐活動」，成年旅客在餐廳點選指定餐點，隨行兒童即可享用免費兒童餐（週末與國定假日不適用）。其中包括：在開放式自助餐廳「Chef’s Kitchen」，每2位付費成年旅客可免費帶2位年齡介於37個月至12歲的兒童享用晚餐、中式餐廳「HONG PAN」提供免費「蝦仁炒飯」兒童餐、法式餐廳「Brasserie 1783」提供2款兒童免費主餐選擇、休閒餐飲品牌「Hi-Fi Korean Soul Food」與美式運動酒吧「MJ23 Sports Bar & Grill」則提供免費「波隆那肉醬義大利麵」或「雞肉香料飯」兩種選擇、成年旅客在「Aurora Bar」點選招牌雞尾酒「Fairy of a Lamp」，同行兒童可免費享用冰淇淋。

長達150公尺的「Aurora極光道」以沉浸式LED光影秀打造視覺震撼體驗，榮獲2025年iF設計獎「室內設計、公共空間室內設計類」大獎。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）長達150公尺的「Aurora極光道」以沉浸式LED光影秀打造視覺震撼體驗，榮獲2025年iF設計獎「室內設計、公共空間室內設計類」大獎。（INSPIRE迎仕柏度假城提供）

此外，專為計畫與摯愛共度假期所設計的「浪漫夏日度假套餐」，內容包括美式或是歐陸式風格雙人客房早餐，旅客不僅可以依據個人喜好選擇樣式，還可以悠閒地享用私人早餐和客房送餐服務，方案並附贈價值50,000韓元（約新台幣1,000元）的餐飲抵用金，可在INSPIRE迎仕柏度假城直營餐廳使用。選擇週一至週四平日入住的旅客，還有機會免費升等至套房的專屬禮遇，數量有限，採先到先得制。更多相關內容與預訂方式詳詢INSPIRE迎仕柏度假城官網。

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