「台南獎」得主亮相！書法、東方媒材與立體造型的精采詮釋

臺南獎書法類—蔡玉蓮作品《臺南古詩三首》。（南市文化中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南美展」複審結果出爐！經評審團嚴謹討論選出各類首獎作品，並自其中精選3件具代表性的創作，獲選最高榮譽的「台南獎」，展現台南藝術創作的多元面貌與文化活力。

「台南獎」得主分別為，書法類—蔡玉蓮《臺南古詩三首》，揉合古典詩意與現代美學，作品取材自描寫臺南地景的古詩，筆法奔放、墨色層次分明，於狂草與抽象之間展現極具速度感與空間感的書藝張力，體現深厚功底與當代視野的交會。

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臺南獎東方媒材類—陳婕宜作品《繪夢》。（南市文化局提供）

東方媒材類—陳婕宜《繪夢》，結合卡漫風格與水墨技法，描繪夢境中的人物與象徵意象。面部神韻細膩，衣紋與背景花窗交織流動，蝴蝶意象隱喻靈魂轉化。作品細膩且具實驗性，展現東方語彙的當代表述。

臺南獎立體造型類—龍美君作品《毛巾系列－小被被》。（南市文化局提供）

立體造型類—龍美君《毛巾系列－小被被》，以複合媒材詮釋童年安慰物「小被被」，巧妙運用蛋殼拼貼，象徵生命的誕生與脆弱。作品形式極簡但細節豐富，情感深刻，從個人經驗延伸至社會情境，展現詩意與哲思並具的空間敘事。

西方媒材類第一名—劉紹宸作品《少爺》。（南市文化局提供）

其餘3大類首獎作品，西方媒材類—劉紹宸《少爺》，捕捉當代青年頹廢氛圍，畫面結構成熟，風格強烈，細膩描繪人物心理，展現創作者對當下世代特質的深刻觀察。攝影類—邱麗瓔《果菜視場》，以家中日常蔬果為視覺主題，運用熱轉印技術與精密構圖，題材親近生活，卻引人深思影像背後的文化與生態意涵。傳統工藝類—陳水林《霧花銀雨》，採用純銀打造，運用傳統銀器工藝技法，細節精緻、比例協調，展現手工鍛敲技藝的極致之美，詮釋台灣傳統金工的文化厚度。

攝影類第一名—邱麗瓔作品《果菜視場》。（南市文化局提供）

今年台南美展涵蓋6大創作類別，共589件作品投件，錄取128件作品，錄取率僅約21.73%。南市文化局表示，本屆得獎作品，無論在題材選擇或表現形式上皆展現出極高的創作自由與文化敏感度，從土地情懷、時代精神到個人意識的轉化，映照出台南藝術創作扎根傳統、勇於創新的文化能量。

傳統工藝第一名-陳水林作品《霧花銀雨》。（南市文化局提供）

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