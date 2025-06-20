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「彰化美學」不好說？王惠美向北歐美學取經

2025/06/20 14:22

彰化縣長王惠美率團向北歐美學致敬，以簡約、功能與環保為元素。（彰化縣政府提供）彰化縣長王惠美率團向北歐美學致敬，以簡約、功能與環保為元素。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕扭轉「彰化美學」既定印象，彰化縣將首度辦理「台灣設計展」，縣長王惠美率團前往丹麥，向北歐美學取經，希望以北歐為本，透過設計提升城市品質，讓即將登場的2025台灣設計展撕去「彰化美學」負面標籤！

王惠美率團參訪「丹麥三日設計節」，其中最重要的場館為丹麥設計博物館。（彰化縣政府提供）王惠美率團參訪「丹麥三日設計節」，其中最重要的場館為丹麥設計博物館。（彰化縣政府提供）

王惠美率團參訪「丹麥三日設計節」，其中最重要的場館為丹麥設計博物館，並走訪哥本哈根港邊的創新建築BLOX，這是由廢棄啤酒廠基地改造，作為展覽、會議、餐飲與零售的共同空間。

王惠美率團參訪哥本哈根港邊的創新建築BLOX，這是由廢棄啤酒廠基地改造。（彰化縣政府提供）王惠美率團參訪哥本哈根港邊的創新建築BLOX，這是由廢棄啤酒廠基地改造。（彰化縣政府提供）

王惠美表示，北歐設計向來以簡約、功能、環保來引領潮流，讓設計不只是設計，更是城市美學的展現與生活價值的信仰，而這也是彰化今年將在10月10日舉辦設計展的最大初衷，透過設計來尋找彰化的城市價值與生活美學，提升整體幸福感。

王惠美率團參訪哥本哈根港邊的創新建築BLOX，這是由廢棄啤酒廠基地改造。（彰化縣政府提供）王惠美率團參訪哥本哈根港邊的創新建築BLOX，這是由廢棄啤酒廠基地改造。（彰化縣政府提供）

縣府指出，2025台灣設計展將首度移師彰化舉辦，以「生活」、「文化」、「產業」為3大主軸，讓設計美學融入彰化日常，重新定義彰化美學，形塑城市永續發展的新面貌。

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