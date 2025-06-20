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2025夏至藝術節啟動 台鐵專車將搬演移動劇場

2025/06/20 14:37

2025夏至藝術節推出「移動劇場」。（新營文化中心提供）2025夏至藝術節推出「移動劇場」。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉嘉南4縣市舉辦的2025夏至藝術節今天（20日）啟動，台南市從7月5日起將在新營文化中心、新營火車站及柳營劉啟祥美術紀念館，陸續推出包括「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」、「藝市集」等20場主題活動，帶來豐富熱鬧的夏至藝術盛況。

由台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣共同發起的夏至藝術節，今年邁入第10年，已發展為南台灣具代表性的跨縣市藝術節品牌，明天就是節氣「夏至」，夏至藝術節選在今天啟動。

移動劇場從7月5日至8月30日推出9場「藝劇場」演出，參演團隊有弦外之音團、亮棠文創、童歡藝術、面白大丈夫、南島大溪地藝術工作室及風神寶寶兒童劇團，表演類型涵蓋音樂、戲劇、漫才、舞蹈等，同時響應文化部「文化禮金」政策，文化中心演藝廳售票場均提供限量5折的青年席位優惠，鼓勵青少年使用文化幣走進劇場。

2025夏至藝術節推出「移動劇場」，在台鐵列車上演出。（新營文化中心提供）2025夏至藝術節推出「移動劇場」，在台鐵列車上演出。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，台南市策辦跨域亮點節目「移動劇場」，在新營到斗六的台鐵專開列車上規劃4場演出。7月12、13日由「斜槓青年創作體」推出《列車毛古拉斯，要開了》2.0版，以肢體戲劇搭配小丑表演，為兒童及青少年打造親子版移動劇場；7月19、20日由台南「雞屎藤舞蹈劇場」打造《天光前─林氏好的離別詩》列車沉浸展演，再現日治時期的台南人與台南事。

夏至藝術節另一焦點活動《兒童戲劇桌遊沉浸營》，由果陀劇場帶領學童結合桌遊與戲劇表演，報名額滿。7月14日至18日、7月21日至25日舉辦「藝工隊」主題營隊《演員練習生X青少年戲劇營》，專為青少年打造沉浸式戲劇體驗，開放線上報名，每梯次限額25人。

「藝間店」系列活動包括8月17日將在台南柳營劉啟祥美術紀念館由嘉市管樂團演出，8月23日在嘉義市史蹟資料館「昭和十八J18」由台南「韋瓦笛室內樂團」演出，觀眾均依店家低消入場。

新營文化中心將在8月29、30日舉辦「藝市集」，搭配風神寶寶兒童劇團戶外演出，邀請民眾在夏日午後，帶著全家來感受熱鬧的夏至嘉年華氛圍；系列活動詳情可上新營文化中心官網查詢。

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