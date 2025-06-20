「新北客文創」進軍電商 共創客家文化品牌

三峽客家文化園區將啟動「新北客文創」平台徵件，提供客家文化商品申請展售。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽客家文化園區內文創商品店組成文創平台「新北客文創」，即日起正式加入知名設計電商平台Pinkoi，於線上銷售園區精選的客家文化創意商品。客家事務局長劉冠吟表示，園區也開放文創平台寄賣，廣邀全台與客家文化有連結的創作者、設計品牌共襄盛舉，攜手打造專屬客家文化的創意平台。

劉冠吟指出，這次將園區內販售的文創品組建成「新北客文創」平台並進駐Pinkoi，是推廣客家文化產品國際化及提昇銷量的里程碑，希望從小眾與新創階段的文創創作者開始，搭建屬於客家文化的品牌共同體，期待這些懷抱熱情與理想的創作者能被看見、獲市場肯定。

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園區也開放文創平台寄賣徵件，廣邀全台與客家文化有連結的創作者、設計品牌共襄盛舉。（新北市客家局提供）

三峽客家文化園區管理科長藍文榮表示，園區將啟動「新北客文創」平台徵件，歡迎與客家文化元素有連結的各路創作者參加，無論是商品主題靈感取材自客家文化，或創作者本身具客家身分背景，均可提出申請，經審核通過即可上架販售。園區將持續以多元方式支持在地創生與青年創意，讓客家文化走入生活、邁向國際。

劉冠吟說，上架Pinkoi的商品包含園區經典藍染作品、客家花布風設計商品、文具小物、生活好物等，未來也將持續推出聯名限定商品與設計師合作計畫，讓客家文化在日常中被看見與使用，申請與上架詳情請見新北市客家官方局臉書（請搜尋新北市客家局）及新北客家文化園區官網https://www.hakka.ntpc.gov.tw/tw/。

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