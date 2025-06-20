客委會「典常·典藏」論壇 跨界共議文物永續管理

「典常·典藏」典藏管理論壇，廣邀來自全國各博物館、學術單位、文化資產保存與數位典藏等領域的專家學者，進行跨領域的實務交流與經驗分享。（客委會客發中心提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為強化博物館典藏管理量能與應用、活化等永續發展，客家委員會客家文化發展中心於今（20）日與國立台灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、國立台灣史前文化博物館、中華民國博物館學會藏品安全與維護委員會、國立台南藝術大學共同合作舉辦「典常·典藏」典藏管理論壇。論壇廣邀來自全國各博物館、學術單位、文化資產保存與數位典藏等領域的專家學者，進行跨領域的實務交流與經驗分享。

客委會客發中心期盼透過此次論壇，集結各界力量，深化專業對話，思考如何在新時代的變遷下，共同守護文化資產，讓不同族群之文化皆能「藏而不隱、用而有光」。（客委會客發中心提供）

「典常·典藏」強調「典藏」不僅是靜態的文物保存行為，更是日常文化實踐的重要延伸。透過典藏工作制度的建置、保存維護、數位轉化與社會參與等面向，期盼博物館文物典藏能從「保存」走向「活化」，不同族群間亦能相互交流學習。

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此次論壇內容聚焦於文物管理與應用，主題涵蓋「藏品保險」、「藏品損毀應變處理」、「庫房火災演練」、「借展管理機制」、「藏品運輸安全」、「數位管理與應用」等，由國內各博物館典藏管理從業人員分享自身在文物典藏或管理上的實作經驗，並邀請專家學者一同綜合座談，使典藏從業人員更能與時俱進。

眾人參觀台灣客家文化館內「餞影-典藏攝影藝術展」。（客委會客發中心提供）

客家委員會客家文化發展中心主任何金樑表示，今日非常高興有機會能邀集全國各公私立博物館舍、縣市政府文化局等單位從業人員，以及關心文化典藏或從事典藏相關事務的朋友齊聚一堂，實為莫大的榮幸，無論是客家或閩南、原住民等不同族群的文化，皆蘊含豐富歷史脈絡與智慧，而典藏工作就是保存族群記憶、延續文化生命的核心工程。期盼透過此次論壇集結各界力量，深化專業對話，思考如何在新時代的變遷下，共同守護文化資產，讓不同族群的文化皆能「藏而不隱、用而有光」。

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