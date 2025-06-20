民團搶救舊蘭陽大橋 文化局允諾尋求雙贏

舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）遭廢止文資身分，因應後續蘭陽大橋興建治理計畫，引發公民團體不滿，今天前往文化局陳情並遞交訴願書，文化局允諾將尋求雙贏。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）遭廢止文資身分，因應後續蘭陽大橋興建治理計畫，引發公民團體不滿，今天前往文化局陳情並遞交訴願書，文化局允諾將尋求雙贏，會與公路局共同守護舊蘭陽大橋的歷史記憶。

針對舊蘭陽大橋歷史建築文資身分遭廢止，宜蘭縣文化協會發起搶救行動，共計超過30個團體及600位民眾連署，總顧問林正芳、宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘及縣議員林佩螢等人，今天也到文化局表達訴求，主張該處分違法且嚴重侵害地方文化資產保存權益，要求撤銷並重新啟動公開審議程序。

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針對舊蘭陽大橋歷史建築文資身分遭廢止，宜蘭縣文化協會發起搶救行動，共計超過30個團體及600位民眾連署。（記者王峻祺攝）

林正芳說，宜蘭人對舊蘭陽大橋有著濃厚歷史記憶，文化局等單位針對廢止文資身分欠缺討論，對於以「水利治理衝突」及「結構安全疑慮」為由逕行廢止登錄，質疑未符合法定廢止要件，程序亦有明顯瑕疵。

康芳銘說，公路局、水利署等相關單位，應該要以舊橋既存事實出發，好好思考在現行法規下，因應舊橋的存在來尋求解方，包括疏濬、河道調整等，而不是互相推諉，最後由文化局補刀，解除文資身分，這樣的決議過程實在非常荒謬。

民眾簽名支持搶救舊蘭陽大橋行動。（記者王峻祺攝）

林佩螢說，舊橋不單僅是一座橋，更承載著重要歷史記憶及價值，文化局卻疏於重視；外縣市努力守護保存文資，反觀宜蘭多處遭拆除，私有財部分已保存不易，公部門舊橋更應好好守住，因此將要求文化局重新檢視廢止文資身分的適當性。

在公路局今年4月最新的舊蘭陽大橋規畫簡報中，指出可配合保留第一跨橋墩，並移設保存良好的欄杆至觀景平台，現有橋名柱位置也會原地保留並修復，未來將邀請地方文史、社區營造、藝術創作參與，提供更好的平台讓民眾了解舊橋對台灣歷史演進的重要性。

文化局表示，歷史橋梁連結的不只是地理空間，更是世代情感的延續，公路局已提出舊橋初步保存方案，針對未來確切保存計畫，地方會與中央共同努力，並邀集各界參與，廣納意見、凝聚共識，尋求雙贏解方。

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