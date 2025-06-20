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《臺南學概論》地方學新典範 引領文化教育與社會實踐

2025/06/20 15:53

台南大學19日發表新書《臺南學概論》，從多元視角呈現台南在台灣歷史文化中的核心地位。（台南大學提供）台南大學19日發表新書《臺南學概論》，從多元視角呈現台南在台灣歷史文化中的核心地位。（台南大學提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大學發表新書《臺南學概論》，是國內首本以高等教育視角，系統性探討台南人文地景與歷史文化的學術專書，展現地方學術建構與教育實踐的整合成果。

《臺南學概論》由台南學研究中心主任戴文鋒教授與人文學院邱敏捷院長共同主編，邀集杜正勝院士、王建國教授、張靜宜教授、葉春榮教授、曾國棟老師與楊家祈博士候選人共同撰寫，由台南大學發行，並與麗文文化事業機構合作出版。

書中首章由杜正勝院士以「臺南學與臺灣史」展開，末章則延伸至「臺南學與世界史」，體現在地與全球視野的交會。內容涵蓋文學、歷史人物、宗教民俗、文化資產、廟宇與刈香儀式等主題，從多元學科視角呈現台南在台灣歷史文化的核心地位。

戴文鋒教授與邱敏捷院長指出，不同於傳統地方志的編纂，該書融合人文、地理、民俗與歷史等領域，試圖建構具當代教育價值的「地方學」框架，並作為引導學生認識土地、培養文化理解力的重要工具。

長年投入地方文化與人文教育推廣的溫振華教授，肯定《臺南學概論》跳脫地方學僅止於文化紀錄的侷限，對當代教育與社會實踐深具啟發性，亦為其他地區型大學提供極具參考價值的發展方向。

南大校長陳惠萍表示，台南是台灣文化的根，而位處其中的台南大學肩負文化傳承與知識推動的責任。《臺南學概論》是一份獻給城市與學生的文化禮物，期盼能引領新一代從自身土地出發，看見臺灣，進而連結世界。

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