廟埕鐘鼓樓整修 宜蘭客家文化節停辦

宜蘭縣冬山鄉蘭陽大興振安宮鐘鼓樓原貌。（宜蘭縣政府提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣最具盛名的「宜蘭縣三山國王客家文化節」，因主辦廟宇冬山鄉蘭陽大興振安宮廟埕鐘鼓樓整修，今年決定停辦。廟方表示，考量遊客與信眾安全，停辦是不得已的決定，明年會擴大舉辦。

根據縣府資料，宜縣廣義客家人口約7萬，占全縣人口比例15%；且宜蘭縣擁有的三山國王廟數量居全台之冠，有40餘家，以冬山鄉占全縣最多。冬山鄉蘭陽大興振安宮每年在農曆8月28日大王公誕辰，都會舉辦「宜蘭縣三山國王客家文化節」辦理盛大慶典活動，包括客庄生活故事巡禮、傳統慶典、客家戲曲等，都會完整呈現。

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蘭陽大興振安宮是宜縣規模最大的三山國王廟之一，香火鼎盛，也是冬山鄉民重要的信仰中心，每年的客家文化節是地方盛事，但廟方考慮到廟埕鐘鼓樓年久失修，正在辦理整修工程，決定停辦活動。

「宜蘭縣三山國王客家文化節」，因主辦廟宇蘭陽大興振安宮廟埕鐘鼓樓整修，今年決定停辦。（宜蘭縣政府提供）

廟方表示，鐘鼓樓上的「千禧祥鐘」是在2000年設置，重約5噸，鏈條損壞有安全顧慮，因而辦理整修。「宜蘭縣三山國王客家文化節」規模相當盛大，會湧入很多信眾與遊客，萬一斷裂砸到人，沒有人敢負責，因此停辦文化節是不得已的決定，鐘鼓樓希望在十月底完成整修，明年再擴大舉辦慶祝活動。

縣府民政處指出，「宜蘭縣三山國王客家文化節」是廟方辦理的活動，縣府只補助少許經費，考慮活動特色、經費以及對廟方的尊重，不便接手主辦這項活動，但其他廟宇或社團若有意願舉辦類似活動，可以提出計畫向縣府申請補助。

客家文化節停辦，地方也覺得很可惜；縣府表示，冬山國小向客委會爭取到東區客家藝文競賽十月在冬山舉辦，屆時社區將結合周邊推出的客家文化活動作為替代。

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