兼融傳統與現代 「人間國寶」陳啓村藝由心生觸動人心

陳啓村創新佛像雕刻工法，注重身形比例，賦予神像嶄新的面貌。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕木雕大師陳啓村以傳統技藝為根基，擴及西方美學與現代藝術，獨樹一幟的風格技法，引領傳統木雕邁向全新的工藝之路；獲得首屆奇美藝術獎、台灣木雕薪傳成就獎、國家工藝成就獎及「人間國寶」等多項殊榮。

陳啓村的藝術創作從生活取材，作品〈窗〉生動靈活，逸趣橫生。（南市觀旅局提供）

陳啓村師承福州派林依水學習神像雕塑，18歲出師，跑遍全台紀錄神像、觀展開拓視野，在欣賞到米開朗基羅與羅丹的作品後深受啓迪，求教畫家曾培堯學習素描，也向雕塑家陳英傑學當代雕塑，將現代藝術與人體結構融入木雕，精準掌握身形比例，細膩的刻劃骨骼與肌肉線條，賦予傳統神像寫實美感。

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鄭子寮福安宮內所奉之神像，有16尊出自陳啓村之手。（南市觀旅局提供）

陳啓村表示，創作最重要在於心法，先要感動自己才能觸動人心，因此總是不斷在腦中反覆揣摩各種形態與神韻，不僅造就作品的形神兼備，也創造新藝。

陳啓村作品遍及全台，更屢被國家藝術單位、民間博物館與藏家珍藏，並曾為總統府施作〈臺灣綠廳〉雕刻與總統辦公用〈生根桌〉的前飾板。自48歲起，他便將得獎的獎金全數捐出，用以培育藝術人才與投入弱勢及醫療，將藝心留善傳行。

南市觀旅局長林國華表示，觀旅局連載「台南奇人帶路」系列報導，介紹台南職人的生命故事，也提供不同角度的創意遊程。此外，目前正值白河蓮花季，也推薦造訪白河水庫，順遊白河賞蓮、品嚐蓮子餐，還有台南七股海鮮節、台南總舖師四季辦桌夏季場；以及即將於7月19、20日火熱登場的「台南夏日音樂節－將軍吼」，邀民眾從不同角度體驗台南魅力。

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