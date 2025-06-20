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嘉市工藝展開幕 已故鑿花藝師蔡共新遺作首亮相

2025/06/20 18:22

嘉義市文化局今天頒發首屆「嘉藝獎」，表揚8位工藝師貢獻。（記者王善嬿攝）嘉義市文化局今天頒發首屆「嘉藝獎」，表揚8位工藝師貢獻。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立博物館「大工藝嘉—嘉義市工藝展」即日起展至11月16日，今天開展，其中展出5月辭世的「鑿花」藝師蔡共新遺作〈梅竹菊樓間板〉，以牛樟木鑿出栩栩如生的梅、竹、菊，此次首度亮相，讓民眾感受傳統工藝魅力。

嘉義市文化局今也同步頒發首屆「嘉藝獎」，表揚2013年至2023年登錄為嘉義市無形文化資產傳統工藝類保存者的工藝師，包括交趾陶藝師呂勝南、高枝明、毫芒雕刻師蕭武龍、粧佛藝師張瑞益、藤編師程精鈞、木雕師李宗霖、鑿花藝師蔡共新與陳佐民等人。

已故鑿花藝師蔡共新遺作〈梅竹菊樓間板〉，在嘉義市工藝展首度亮相，蔡共新的妻女、徒弟今出席開展典禮。（記者王善嬿攝）已故鑿花藝師蔡共新遺作〈梅竹菊樓間板〉，在嘉義市工藝展首度亮相，蔡共新的妻女、徒弟今出席開展典禮。（記者王善嬿攝）

蔡共新的女兒蔡玫芬今代為領獎，她說，謝謝市府頒發這個獎，是對父親作品的肯定與支持。父親的作品大多數都在廟宇，家裡留存的作品很少，此次展出〈梅竹菊樓間板〉作品，是父親生前最後一件作品，因父親年紀大，體力大不如前、眼睛也不好，無法做很大量工作，此件作品是父親紀念雕刻生涯而做，也是留給家人的作品。

徒弟郭金峯說，師父此件作品甚至細節都親手雕、鑿，以牛樟木鑿花「三君子」梅、竹、菊，令他想起早年與師父受日本人所托，製作木雕、鑿花作品的回憶。

九華山地藏庵昭忠祠《藝術陶壁》筆稿，是交趾陶藝師呂勝南封刀之作。（記者王善嬿攝）九華山地藏庵昭忠祠《藝術陶壁》筆稿，是交趾陶藝師呂勝南封刀之作。（記者王善嬿攝）

今開展典禮，嘉義市長黃敏惠表示，傳統技藝不只是技術的延續，更是生活記憶、信仰情感與城市文化一部分，透過展覽展現嘉義的工藝實力，也看見匠人精神如何塑造地方文化。她並追悼蔡共新說，因這些藝術家不畏艱辛，持續創作、傳承，讓嘉義的工藝文化歷久彌新。

嘉市文化局長謝育哲說，「大工藝嘉—嘉義市工藝展」是向大師致敬，也是文化局深耕多年成果，展區規畫「匠人之境」、「工藝跑者」、「當代交融」3大主題，包括九華山地藏庵昭忠祠《藝術陶壁》筆稿等作品，是呂勝南封刀之作，配合展覽還有體驗活動、人才培育課程，推動工藝走進日常與年輕世代。

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