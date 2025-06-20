2音樂大師時隔30年再攜手 難忘台灣觀眾這些好

小提琴大師吉爾・夏漢與鋼琴家江口玲，時隔30年再度攜手於台北國家音樂廳演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國際知名小提琴大師吉爾・夏漢（Gil Shaham）與日本鋼琴家江口玲（Akira Eguchi），兩位好朋友再度攜手登台，以3天10首貝多芬小提琴奏鳴曲的完整詮釋，為樂迷獻上一次意義非凡的音樂旅程。昨晚完成首場演出，另將於今（20日）晚及22日下午，進行另2組曲目。

夏漢與江口玲其實是認識超過35年的好朋友，在這次訪台演出的訪談中，兩人提到有一段時間他們還是住在紐約鄰居，是那種住在對面公寓、可以揮手打招呼那種，在彼此的公寓裡，話題可以從小孩聊到退休計畫。

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由於兩人各自在音樂生涯中忙碌，盡管對台灣都不陌生，但回憶到上一次一起登台已是29年前（1996），都頗為震驚，那次也是在台北國家音樂廳。這次重聚，在演出之外，有沒有別的計畫？回答：「想吃牛肉麵、喝珍珠奶茶！」

談到這次一口氣演完貝多芬十首小提琴奏鳴曲，夏漢說，主辦單位1年多前提到這個構想，他覺得很好，而且江口玲是演奏貝多芬的專家，兩人又有很好的默契；江口玲說明，「我們想把比較大的三首奏鳴曲分3場呈現，也就是5, 9, 7，因此第1場是1,2,3,9、第2場4,5,10、第3場6,7,8。」

江口玲說，「夏漢對任何事都充滿有趣的想法。有時候他會改變他的心意，這也讓演奏很有挑戰、但充滿新意。我總是非常享受這個過程。」夏漢則說，江口玲常常鼓勵他跳脫框架，往極限推進，「我想這也是貝多芬音樂所帶有的使命。這真的是具有普世吸引力、令人難以置信的音樂傑作。」

此次訪台的系列演出仍持續當中，夏漢說，「我一直很享受在台灣演出，台灣的觀眾無比溫暖、不吝於掌聲，又對音樂有著深刻的理解。我覺得非常幸運可以在台灣擁有這麼多好朋友。」

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