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基隆地方青創將到日本交流 卓揆：可以辦「全國地方創生日」

2025/06/20 18:59

行政院長卓榮泰鄉（ 中）到基隆正濱漁港參觀地方創生基地與漁港。（記者盧賢秀攝）行政院長卓榮泰鄉（ 中）到基隆正濱漁港參觀地方創生基地與漁港。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市一群結合文化、藝術和設計專業的年輕人，在基隆正濱漁港蹲點10年，經營在地品牌，今年還要到日本交流，參與街區改造。行政院長卓榮泰今天參觀基隆星濱山共創工作室，認為可以辦一個「全國地方創生日」，激發起更多的年輕人發展屬於他個人的故事與產業，並成為台灣新型態的觀光事業。

行政院長卓榮泰（中）到基隆正濱漁港參觀地方創生基地與漁港。（記者盧賢秀攝）行政院長卓榮泰（中）到基隆正濱漁港參觀地方創生基地與漁港。（記者盧賢秀攝）

卓榮泰、國家發展委員會主委劉鏡清、基隆市長謝國樑等人，今天下午到正濱漁港參觀星濱山共創工作室、永晝海濱美術館及茹絲咖啡廳，並沿著港邊散步。

星濱山共創工作室創辦人林書豪表示，他與一群文化藝藝業年輕人，在正濱漁港蹲點，這10年來透過策展與社區共創，吸引藝術家進駐，成為創作據點。他們改造老屋，成為民宿、咖啡廳、甜品店或書店等一家家風格店，經營的地方品牌，發展創意經濟。

這些年來有日本、法國、德國等多國青創與藝術家來這裡交流，林書豪今年也將至日本參與街區改造計畫，帶著台灣經驗走出去。

行政院長卓榮泰（右）到基隆正濱漁港參觀地方創生咖啡廳。（記者盧賢秀攝）行政院長卓榮泰（右）到基隆正濱漁港參觀地方創生咖啡廳。（記者盧賢秀攝）

國發會主委劉鏡清表示，未來地方創生將加碼，4年投資60億元，整合11部分推動地方創生，包括青年返鄉168計畫。

卓榮泰表示，希望國發會速度快一點，加速要發展新的地方創生案例故事，他認為可以辦一個「全國地方創生日」，有全國性大活動也有地方活動，甚至跨縣市交流，激發更多的年輕人回到或是來到一個地方，發展屬於他個人的故事和創意產業。

行政院長卓榮泰（後排中）到基隆正濱漁港參觀彩色屋。（記者盧賢秀攝）行政院長卓榮泰（後排中）到基隆正濱漁港參觀彩色屋。（記者盧賢秀攝）

對於基隆地方創生與國際連結，林書豪將到日本，把台灣的經驗帶出去，也在日本有個實作的場域，他認為非常不容易，希望他繼續努力給全世界一點顏色看看，看看正濱的顏色。正濱漁港的彩色力量，不僅是屬於基隆的彩色，也成為台灣的彩色，讓它成為一個彩色的力量去感染國際，成為觀光的源泉。未來將全力發展觀光產業，把台灣現有的天然地形、人文風俗再加上地方創生等，形成未來台灣新型態的觀光事業。

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