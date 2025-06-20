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「咱ê老台灣」特展 68年前「春牛圖」肩負特別宣傳任務

2025/06/20 19:04

台灣早期民俗文物特展，有36個主題，內容豐富。（記者陳鳳麗攝）台灣早期民俗文物特展，有36個主題，內容豐富。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「咱ê老台灣－古早台灣民俗文物特展」，下午在國史館台灣文獻館開展，該特展由南投縣文化資產學會理事長梁志忠策展，36個主題重現日治到民國50年代的台灣生活，其中「早期的宣傳單」單元出現民國34年國民政府接收台灣後空飄的「告台灣台胞書」、民國46年單張的「春牛圖」，「春牛圖」還要印上「打回大陸…」的宣傳字樣，巧合的是那年的大利方與今年一樣，都是南北方。

特展中有重現早年台灣起居生活的空間和文物，其中紅眠床的華麗細致，可看出是有錢人家。（記者陳鳳麗攝）特展中有重現早年台灣起居生活的空間和文物，其中紅眠床的華麗細致，可看出是有錢人家。（記者陳鳳麗攝）

「咱ê老台灣－古早台灣民俗文物特展」下午在台灣文獻館文物大樓開幕，策展人梁志忠身兼「南投故事館」館長，因此此次特展的文物也都是以他的收藏品為主，展覽文物以36個主題來分類展示，重現阿公阿嬤甚至更早的台灣生活，而有的主題會原景重現，例如：柑仔店、冰果室、照相館…等，讓參觀者感受沒有三C產品、舊時代的生活。每個主題都有QR code，觀眾掃瞄後可聽到梁志忠上電台受訪的內容，輔助說明展覽文物的內容。

民國46年丁酉年的春牛圖，當時還要肩負反攻大陸等宣傳任務。（記者陳鳳麗攝）民國46年丁酉年的春牛圖，當時還要肩負反攻大陸等宣傳任務。（記者陳鳳麗攝）

此次「早期的宣傳單」主題單元，展示日治時期到國民政府來台後的多種宣傳單，其中有張「告台灣台胞書」引起不少參觀者的注意，梁志忠指出，這是台灣光復那年，很多台灣人還不知日本戰敗，中華民國接收台灣，因此國民政府在台灣上空空飄傳單，告知台灣人戰爭已結束，中華民國空軍奉蔣委員長之命來接收日本空軍的飛機和物資。

台灣光復那年還有很多台灣人不知日本戰敗，國民政府接收台灣，空軍因此空飄「告台灣同胞書」。（記者陳鳳麗攝）台灣光復那年還有很多台灣人不知日本戰敗，國民政府接收台灣，空軍因此空飄「告台灣同胞書」。（記者陳鳳麗攝）

同一主題單元還有一張民國46年（丁酉年）的「春牛圖」「春牛圖」就是「農民曆」的前身，當時僅單張，且紙張薄如蟬翼，當時各種刊物或宣傳品，都肩負「反攻大陸」、「保密防諜」等宣傳任務，該張「春牛圖」就印有「打回大陸解救同胞、收復失土重整山河」的標語。而丁酉年與今年乙巳年一樣，大利方剛好都是南北方。

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