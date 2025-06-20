橫山警分局長宿舍重新公告登錄新竹縣歷史建築 7月將先施作緊急保護

新竹縣橫山警分局長宿舍今年獲公告登錄為歷史建築，因建物逾80年歷史，有漏水、蟻害等情形，縣府文化局已請專家提出緊急保護建議，預計7月將進場施作。（新竹縣政府文化局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山警分局長宿舍獲公告登錄為歷史建築，因建物逾80年歷史，有漏水、蟻害等情形，縣府文化局向文化部文化資產局申請明年度補助，辦理鋼棚架保護工程與修復及再利用研究調查計畫，已請專家針對建築現況提出緊急保護建議，預計7月將進場施作。

橫山警分局長宿舍獲公告登錄為歷史建築，客委會諮詢委員鄧毅中建請縣府儘快向中央爭取修復及再利用計畫補助。（鄧毅中提供）

文化局表示，依文化資產保存法第15條，公有建造物完竣50年以上者，處分前，應先由主管機關進行文資價值評估。警察局擬改建橫山警分局長宿舍，經提報後，由文資委員現勘並進行文資價值評估。2019年經審議決議登錄為歷史建築，但因地方民意反對，且警局於該基地有興建廳舍之需求，也提出調查有誤、不具價值疑義，所以後來未完成公告程序，並依委員建議重啟調查。

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文化局於2023年完成補充調查，釐清其歷史脈絡與建築價值，2024年再次提送審議會，委員討論後決議維持原登錄決議，所以在今年完成公告作業。

橫山警分局長宿舍獲公告登錄為歷史建築，客委會諮詢委員鄧毅中建請縣府儘快向中央爭取修復及再利用計畫補助。（鄧毅中提供）

客委會諮詢委員鄧毅中建議縣府儘快向文化部或客委會爭取修復及再利用計畫補助。而有關警員宿舍不足問題，則請縣府與橫山鄉公所盤點閒置公有建物及土地，另覓適宜空間。

前竹北市民代表許育綸表示，橫山鄉公所所在的新興村，一直以來缺乏文化與自然景點，始終只能做為內灣村的路口，僅有大量車流經過的觀光地位，期盼木造宿舍修復，帶起新興街上覡婆娘娘廟及曲線老街等潛力景點，增添台3線風貌。

橫山警分局長宿舍獲公告登錄為歷史建築，客委會諮詢委員鄧毅中建請縣府儘快向中央爭取修復及再利用計畫補助。（鄧毅中提供）

文化局副局長郭秋燕表示，宿舍目前由橫山警分局負責日常維護與管理，文化局協助申請補助。考量建物屋頂漏水、木構白蟻侵蝕，桁梁恐有坍塌的疑慮，4月已向文資局申請2026年補助案辦理鋼棚架保護工程與修復及再利用研究調查計畫。5月已完成文資安全健檢，將先用縣款施作緊急支撐，待文資局補助案核定，再啟動後續相關作業。

橫山警分局長宿舍登錄歷史建築的理由是，做為當地巡查部長宿舍，見證九讚頭地區因日治時期理蕃成果後，伴隨山林資源開發、鋪設輕便鐵道所帶來的經濟榮景，以及傳統漢人聚落邁向近代社會的歷史進程，具珍貴歷史意義。建築上呈現日式木構造物的建築技術及工法，主要入口設置於側向，以座敷及次之間面對前庭院的格局，在新竹的警察官吏宿舍中屬於特殊案例，具獨特性。

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