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台灣８團出征「亞維儂」與「愛丁堡」！李遠親送行：我們在台灣等你們凱旋

2025/06/20 21:19

君舞蹈劇場《痕跡》源自於編舞家謝宜君探索自身族群文化的過程中，憶起成長中深深烙印的記憶。（文化部提供）君舞蹈劇場《痕跡》源自於編舞家謝宜君探索自身族群文化的過程中，憶起成長中深深烙印的記憶。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代表演藝術將在今夏再次走上國際舞台！文化部今（20）日舉辦行前記者會，宣布台灣共8組優秀團隊將參與2025年「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節台灣季」，攜手踏上歐洲兩大藝文盛會，展演橫跨舞蹈、戲劇、偶戲、馬戲與無語言創作的多元作品，展現台灣文化的創意能量與獨特語彙。

FOCASA馬戲團《愛情烏托邦》描述放蕩不羈的小丑遊戲人間，文化部長李遠（藍衣者）與小丑一來一往擊掌互動，逗樂全場。（文化部提供）FOCASA馬戲團《愛情烏托邦》描述放蕩不羈的小丑遊戲人間，文化部長李遠（藍衣者）與小丑一來一往擊掌互動，逗樂全場。（文化部提供）

文化部長李遠在致詞中回憶，自己曾在70年代擔任外交部工讀生，當時台灣剛退出聯合國、國際處境艱難。他說：「沒想到半世紀後，我能以文化部長的身分，推動文化外交、讓世界看見台灣。」今年除了延續巴黎文化奧運經驗，文化部也將啟動「歐洲台灣文化年」，推進台灣與歐洲多層次交流。「親愛的藝術家們，你們是台灣文化的使者，不僅代表台灣創作力，也代表我們的價值信念與文化自信。文化部會是你們最堅實的後盾，我們在台灣等待你們凱旋歸來。」

斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》嘗試以輕盈、詩意的方式談死亡之重、以及如何能在社會齒輪下保有「做夢」的能力。（文化部提供）斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》嘗試以輕盈、詩意的方式談死亡之重、以及如何能在社會齒輪下保有「做夢」的能力。（文化部提供）

即將出征的8組團隊題材涵蓋性別、自我認同、文化記憶與情感連結，形式從身體劇場、小丑馬戲到偶戲、光影裝置。參與「外亞維儂藝術節」的團隊包括，麥藍堤亞舞團《共》，以髮絲相繫的身體隱喻人際束縛與自我掙扎、翃舞製作《推拉》，以權力與性別為張力的身體交鋒、身體處方《㒩》，肢體詩學對話生死與孤寂、FOCASA馬戲團《愛情烏托邦》，用小丑演繹荒謬愛情寓言

翃舞製作《推拉》映照臺灣社會，帶著橫跨社會、個人的「推拉」主題，回應主權與性別議題，探問我們如何安放自我。（文化部提供）翃舞製作《推拉》映照臺灣社會，帶著橫跨社會、個人的「推拉」主題，回應主權與性別議題，探問我們如何安放自我。（文化部提供）

參與「愛丁堡藝穗節台灣季」的團隊則包含，囝仔人《果子去哪裡？》，以果實遠行比喻離家與親情轉變、君舞蹈劇場《痕跡》，透過身體尋根客家文化、拾陸製作《年少時光》，以紙箱與獨角戲還原鄉村青少年的心路歷程、斜槓青年創作體《你欲泅去佗位？》，無語言偶戲帶領觀眾展開尋鯨旅程。

身體處方《㒩》透過詩意肢體語彙，探問生死循環與人我邊界，呈現個體在孤獨與依靠間的動態平衡。（文化部提供）身體處方《㒩》透過詩意肢體語彙，探問生死循環與人我邊界，呈現個體在孤獨與依靠間的動態平衡。（文化部提供）

文化部表示，今年不僅將表演藝術輸出歐洲，也將透過駐外單位與國際平台建立長期合作機制，提升台灣文化品牌的國際能見度，從作品到人文觀點，讓世界聽見更多來自台灣的聲音。

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