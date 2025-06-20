北美館變身「感官世界」遊樂場！埃利亞松首度來台 開啟「你的好奇旅程」

奧拉弗・埃利亞松，〈單色房間〉，1997。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松（Olafur Eliasson）個展「你的好奇旅程」（Your curious journey）將於在台北市立美術館盛大展開，展期至9月21日。這是埃利亞松首度於台灣舉辦大型個展，共展出17件橫跨30年的代表作，從光、風、水、色彩等自然元素出發，創造出一場結合感知體驗、氣候意識與共創參與的藝術旅程。

奧拉弗・埃利亞松，〈循環扇〉，1995。（北美館提供）

展覽主題「你的好奇旅程」聚焦觀眾的主體性與參與經驗。展場自入口起即充滿互動感：從懸掛於空中擺動的〈循環扇〉，到以黃光抽離色彩的〈單色房間〉，再到創造繽紛剪影的〈多重影子屋〉，每件作品都像是挑戰五感邊界的邀請。埃利亞松強調：「藝術應是讓你重新思考世界的方式。」

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奧拉弗・埃利亞松，〈美〉，1993。（北美館提供）

「你的好奇旅程」由5座城市美術館共製，並與奧拉弗．埃利亞松工作室（Studio Olafur Eliasson）合作策劃。台北為亞洲巡迴展第3站，展場面積與作品數量均為最大規模。特別的是，〈立方結構的演化計畫〉以白色樂高積木邀請觀眾自由建構城市想像，參與過程中每一次的堆疊與拆解，都是對未來的重新想像。

展覽也延伸至生態關懷，像是〈冰河的最後七天〉以雕塑與玻璃球記錄冰川融化過程，「風的書寫」與「太陽繪圖」系列則透過自然力留下時間軌跡，提醒觀眾：氣候變遷不再是抽象議題，而是每個人都身在其中的現實。

奧拉弗・埃利亞松，《立方結構的演化計畫》，2004。（北美館提供）

此外，開展首日下午，將舉辦開幕對談，由埃利亞松與藝術家吳瑪悧對談「藝術與永續行動」。展期間亦規劃多場公眾活動與跨領域導覽，包含由藝術家林書瑜、詩人吳俞萱、環境專家王順德等人參與的自學地圖與親子工作坊，期待讓觀眾以更個人化的方式，啟動自己的「好奇旅程」。展覽詳詢北美館官網或社群平台。

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