國小畢業木工師夢中也想畫畫 80歲大壽開畫展

顏益泉畫畫夢從小就有，直到退休後才開始習，今80歲開畫面展。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住北斗鎮顏益泉剛過80歲生日，他送給自己一個80歲壽禮—「辦一場畫展」。國小畢業的顏益泉是個木工師傅，從小做木工裝潢的他一直有個夢想就是「畫圖」，他65歲退休後，找老師習畫，每天作畫不中輟，從水彩畫到油畫，經過15年的作畫生涯，終於在北斗鎮圖畫館展出自己50幅畫。

顏益泉的畫展日前開幕，許多好友都來恭賀，北斗鎮長顏宏霖說，顏益泉有匠人精神、職人風範，一輩子都在學習，追求夢想，只因從小有個「畫圖夢」就讓他不斷追求，令人感佩。

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北斗鎮長顏宏駿在畫展擔任嘉賓。（記者顏宏駿攝）

顏益泉說，自己國小畢業就學當木工學徒，學會做廚櫃、床鋪、裝潢…等，看別人做畫，非常羨慕，有時候連作夢，都夢到自己在畫畫，中年後因為家庭奔波、操勞，無暇習畫，直到65歲退休第一天，他就跑到畫家林宗德老師家中習畫，在這裡學會水彩和國畫，另外他有空會到彰化脊髓損傷協會當志工，意外發現這裡有開油畫班，他又在這裡學油畫。

他表示，他從臨摹畫作開始，後來隨意創作，畫不好，就重來，現在變成，有靈感，才作畫，有時一幅畫作可以畫上4個月。

顏益泉謙稱，自己算是「半個素人畫家」，畫藝並不精湛，「只是喜歡畫」，歡迎大家來北斗圖畫館3樓展覽場指導，展期一直到7月6日。

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