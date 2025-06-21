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新竹縣8優秀演藝團隊出爐 跨域合作更進駐校園、社區推廣表演藝術

2025/06/21 13:07

新竹縣政府文化局徵選出4個新竹縣傑出演藝團隊、3團隊入選傑優孵育專案計畫、1團隊入選新興實習團隊。（新竹縣政府提供）新竹縣政府文化局徵選出4個新竹縣傑出演藝團隊、3團隊入選傑優孵育專案計畫、1團隊入選新興實習團隊。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年度的新竹縣傑出演藝團隊出爐，分別為「新竹直笛合奏團」、「玉米雞劇團」、「捷音室內樂團」及「揚音樂集」；另傑優孵育專案計畫入選「銅好重奏團BRASSMEN」、「艸雨田舞蹈劇場」及「巴雀藝術」等3團隊，新興實習團隊專案計畫入選1團隊「哇哈哈劇團」。優秀團隊除了推出新作品、跨域合作、出國表演外，也與竹縣府合作進駐校園、新瓦屋推廣表演藝術。

「艸雨田舞蹈劇場」今年首度入選TAIMAN TOP團隊，也獲入選新竹縣傑優孵育專案計畫，圖為該團隊《親密近地》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）「艸雨田舞蹈劇場」今年首度入選TAIMAN TOP團隊，也獲入選新竹縣傑優孵育專案計畫，圖為該團隊《親密近地》劇照。（擷取自新竹縣政府官網）

縣府文化局表示，新竹直笛合奏團聘請木笛博士陳孟亨擔任音樂總監及指揮，以「交響化的直笛合奏團」打造樂團特色。今年度除辦理多場音樂會外，也邀請「黃子軒與山平快樂團」合作演繹現代客語與直笛跨界音樂；團隊今年兩度受邀參加國際音樂節，將至「美國波士頓早期古樂節」及「奧地利國際木笛音樂節」演出。

「玉米雞劇團」多次入選竹縣傑出演藝團隊。今年度再次與「玎酉擊樂」製作年度新戲《莎士・鼻仔・黑白摃》，預計於新竹、台中及台北三地巡演；另將推出暑期戲劇夏令營，課程取材自童話故事《野獸國》及莎士比亞《仲夏夜之夢》，讓孩子們進入戲劇的世界。

「捷音室內樂團」以多元的節目設計與演出形式，拉近古典音樂與大眾之間的距離；今年以「藝進校園」計畫進入新竹縣太平、清水、東海及雙溪國小演出。（擷取自新竹縣清水國小臉書）「捷音室內樂團」以多元的節目設計與演出形式，拉近古典音樂與大眾之間的距離；今年以「藝進校園」計畫進入新竹縣太平、清水、東海及雙溪國小演出。（擷取自新竹縣清水國小臉書）

「捷音室內樂團」以多元的節目設計與演出形式，拉近古典音樂與大眾之間的距離。今年除「藝進校園」至新竹縣太平、清水、東海及雙溪國小演出外，也推出《詩琴畫意──探尋龍瑛宗與蕭如松的藝術人生》音樂劇，帶領觀眾進入客籍作家龍瑛宗與美術家蕭如松的藝術世界，並將於下半年進行《邂逅1930》新竹、台北、高雄三地巡演。

「揚音樂集」由楊覲伃老師領導，擁有揚音兒童合唱團、女聲合唱團和混聲合唱團。今年將與五洲桃興閣掌中劇團跨界合作年度音樂會《台灣ê歌Ⅱ》講述台灣藝術史，與樂興之時管弦樂團合作推出《樂興之時年終祈福音樂會》，年底受邀至花蓮城市空間藝術節交流演出。此外，經文化局媒合進駐新瓦屋客家文化保存區推廣合唱藝術。

「捷音室內樂團」以多元的節目設計與演出形式，拉近古典音樂與大眾之間的距離；今年以「藝進校園」計畫進入新竹縣太平、清水、東海及雙溪國小演出。（擷取自新竹縣清水國小臉書）「捷音室內樂團」以多元的節目設計與演出形式，拉近古典音樂與大眾之間的距離；今年以「藝進校園」計畫進入新竹縣太平、清水、東海及雙溪國小演出。（擷取自新竹縣清水國小臉書）

而新竹縣傑優孵育專案入選3團隊均推出嶄新計畫，「銅好重奏團BRASSMEN」將與新竹縣無形文化資產保存團隊「田屋北管八音團」跨界合作，改編東西方經典《杜蘭朵公主》與《新三進宮》兩曲目，並將作品帶至維也納金色大廳盛大演出。「艸雨田舞蹈劇場」今年首度入選TAIMAN TOP團隊，推出創作孵育計畫，由知名編舞家周書毅擔任導師，陪伴竹縣青年舞者新創舞蹈作品。

「巴雀藝術」已連續4度入選TAIMAN TOP團隊，今年度除持續辦理校園巡演，並將邀請駐團作曲家吳宇晨以客家飲食文化為靈感，創作5首全新室內樂，並將持續陪伴「巴雀青少年樂團」參與多項演出及交流。另外，新興實習團隊專案計畫今年度由「哇哈哈劇團」第1次入選，將以反霸凌議題進行藝進校園演出，文化局也媒合玉米雞劇團作為陪伴諮詢團隊。

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