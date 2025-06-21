「工藝味緒－新竹工藝的永續日常」開展 50件工藝大師作品免費看

「工藝味緒－新竹工藝的永續日常」展覽即日起至7月6日，在新竹縣政府文化局美術館展出。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「工藝味緒－新竹工藝的永續日常」展覽即日起至7月6日，在新竹縣政府文化局美術館展出，集結陶藝、木雕、纏花、漆藝與螺鈿等在地工藝家作品，並與財團法人新竹縣文化基金會合作展出「匠心之夢」文創工藝競賽獲獎作品，融合地方元素與創新思維的精彩創作，6月21日下午、7月4日下午還規畫工藝體驗活動及7月5日走讀活動，歡迎民眾參觀。

「工藝味緒」展覽讓民眾不僅欣賞作品的手作之美，更能感受生活與自然、技藝與人心的緊密連結。（記者廖雪茹攝）

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹擁有豐厚的傳統工藝資源與代代相傳的技藝精神，從陶藝、木雕、漆器、玻璃、纏花到螺鈿，每一項技藝都蘊含著土地的溫度與文化的記憶。「工藝味緒」展覽以「在地」與「永續」為兩大主軸，展出39位工藝創作者共50件優質作品，讓民眾不僅欣賞作品的手作之美，更能感受生活與自然、技藝與人心的緊密連結。

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「工藝味緒－新竹工藝的永續日常」展覽集結陶藝、木雕、纏花、漆藝與螺鈿等在地工藝家作品。（記者廖雪茹攝）

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，感謝竹縣府支持台灣工藝，讓工藝融入日常，無處不工藝，6月到8月是台灣工藝季，全國有38個展點，新竹縣文化局為其中1個展點，歡迎大家集點換抽獎贈品。

文化局長朱淑敏指出，展覽共分為三大展區，第一展區呈現陶藝、木雕、纏花與漆藝等資深工藝師的作品，展現深耕土地的匠心傳承；第二展區則是「匠心之夢」工藝競賽獲獎作品，展現融合當代設計語彙與地方文化紋理，開啟工藝創新的多元面貌；第三展區則展出陳振芳螺鈿漆藝傳習工作坊師生作品，延續傳統技藝的光影之美，讓螺鈿不只是裝飾，更是一種文化與時間的對話。

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