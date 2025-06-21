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8虎聚六合拓版首亮相 為6/28「迓虎爺」暖身

2025/06/21 16:39

藝師劉進文（右）攜手書法大師李國殿（左）完成虎爺拓版作品。（記者王姝琇攝）藝師劉進文（右）攜手書法大師李國殿（左）完成虎爺拓版作品。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕六合境馬公廟委由台南美展首獎工藝師劉進文，以茄苳入石柳技法雕刻8尊虎爺，並邀書法大師李國殿書寫文字，聯手完成虎爺拓版作品《福虎聚六合．府城境民安》今亮相，現場開放民眾體驗拓印，限量50張秒殺。

虎爺拓版作品《福虎聚六合．府城境民安》。（記者王姝琇攝）虎爺拓版作品《福虎聚六合．府城境民安》。（記者王姝琇攝）

慶祝府城建城300年，馬公廟號召六合境宮廟將於6月28日舉辦「福虎聚六合」虎爺踩街趣文化活動，邀國小中高年級學童擔任小轎手，當天還有「福氣來」博虎爺比賽、版畫拓印DIY、虎爺集章活動；為此特別製作茄苳入石柳虎爺拓版作品。

藝師劉進文以傳統茄苳入石柳技法完成六合境8虎齊聚的拓板作品相當難得！（記者王姝琇攝）藝師劉進文以傳統茄苳入石柳技法完成六合境8虎齊聚的拓板作品相當難得！（記者王姝琇攝）

劉進文表示，拓版以六合境八大宮廟馬公廟、永華宮、大埔福德祠、仁厚境福德祠、油行尾福德爺廟、清水寺、開山王廟、開基臨水夫人媽廟的虎爺為發想核心，象徵「福虎入境、六合平安」；由中西區公所提供各宮廟虎爺影像，李國殿大師為作品進行版畫書寫，讓作品得以順利完成、忠實呈現信仰文化的神韻與精神，8尊虎爺能以如此作品形式齊聚更是難得。

馬公廟主委陳瑞淇表示，28日遶境活動將迎請出八大宮廟虎爺，其中從未出轎的臨水夫人媽廟江虎婆「瑪莉」，和開山王廟虎爺公「喬治」一起遶境，將成為焦點之一；隊伍將行經六合境8間宮廟，途中短駐大南城門，最後由南門路、友愛街回到馬公廟；緊接著，博福虎活動登場，由劉進文特製1大、4小虎爺供信眾擲筊，限量500人，以連續最多聖筊者獲勝迎回。

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