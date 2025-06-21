「長長的路還很長」特展開幕 從返鄉到神話再到高砂義勇軍安魂之路

《羽毛飛翔曲》。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民族委母會原住民族文化發展中心（簡稱原發中心）今年度首場主題展覽「長長路還很長」今天正式對外展出，由阿美族藝術家希巨．蘇飛（Siki Sufin）從返鄉啟程到神話傳頌，再到歷史記憶與戰慾關注部落歷史事件與儀式，最後希望透過探討高砂義勇軍與台籍老兵的靈魂安置，所創作的木雕、影像等30餘件作品一字排開，讓人從東海岸原住民的角度，見證原住民文化與記憶的重逢之旅。

《歸鄉安魂曲》的台籍老兵靈魂。（記者陳彥廷攝）

《歸鄉安魂曲》的大地之母。（記者陳彥廷攝）

希巨在開幕會上分享自己創作生涯的心路歷程，他說，人生的路很長，創作的路更長。三十年來，我每天都在創作，從來沒有一天是隨便過過，且最令他驕傲的是，他從沒有忘記當初為何開啟創作的念頭。

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《歸鄉安魂曲》的大地之母。（記者陳彥廷攝）

「我創作，是為了讓我們的文化發光發熱，讓族群的尊嚴被看見。」希巨表示，他非常感謝所有願意走進作品的人，感謝大家願意花時間來這裡，去理解那份深層的文化情感。這就是我創作的原因與信念。

《歸鄉安魂曲》的大地之母與作者希巨．蘇飛。（記者陳彥廷攝）

策展人伊誕・巴瓦瓦隆強調，「長長路還很長」共分為4個展區，呈現藝術家自返鄉至近年創作的不同階段，他從「返鄉啟程」開始，呈現藝術家初返部落，觀察族人舞蹈與身體姿態的早期作品。後來進入「神話傳頌」，他將耆老口述中轉化出的神話故事，以雕塑與裝置具象呈現。

《歸鄉安魂曲》的台籍老兵。（記者陳彥廷攝）

第三階段則是從歷史記憶與戰慾關注部落歷史事件與儀式，創作出代表靈魂飛行的《羽毛飛翔曲》。接著更是探討高砂義勇軍與台籍老兵的靈魂安置，創作出《歸鄉安魂曲》。一連串老兵的靈魂，走向大地之母的木雕敬拜，祈求歸鄉安魂的場景，更是令人震憾。

希巨以台籍老兵的靈魂像大地之母敬拜，希望歸鄉、安魂。（記者陳彥廷攝）

原發中心主任邱黃肇崇指出，藉由藝術家的創作歷程，呼應每一個人必須時時觀察社會的境遇，進而想到自己生命中的責任，創造人與人之間的存在價值與意義。同時期待原住民族的藝術文化，被眾人欣賞、理解，成為台灣社會大眾每天生活的重要美感經驗。

希巨以台籍老兵的靈魂像大地之母敬拜，希望歸鄉、安魂。（記者陳彥廷攝）

展期自即日起至8月31日止，週二至週日上午8時30分至下午5時，民眾如欲查詢詳情，可至原發中心官網查詢。

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