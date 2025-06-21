自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「長長的路還很長」特展開幕 從返鄉到神話再到高砂義勇軍安魂之路

2025/06/21 16:42

《羽毛飛翔曲》。（記者陳彥廷攝）《羽毛飛翔曲》。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民族委母會原住民族文化發展中心（簡稱原發中心）今年度首場主題展覽「長長路還很長」今天正式對外展出，由阿美族藝術家希巨．蘇飛（Siki Sufin）從返鄉啟程到神話傳頌，再到歷史記憶與戰慾關注部落歷史事件與儀式，最後希望透過探討高砂義勇軍與台籍老兵的靈魂安置，所創作的木雕、影像等30餘件作品一字排開，讓人從東海岸原住民的角度，見證原住民文化與記憶的重逢之旅。

《歸鄉安魂曲》的台籍老兵靈魂。（記者陳彥廷攝）《歸鄉安魂曲》的台籍老兵靈魂。（記者陳彥廷攝）

《歸鄉安魂曲》的大地之母。（記者陳彥廷攝）《歸鄉安魂曲》的大地之母。（記者陳彥廷攝）

希巨在開幕會上分享自己創作生涯的心路歷程，他說，人生的路很長，創作的路更長。三十年來，我每天都在創作，從來沒有一天是隨便過過，且最令他驕傲的是，他從沒有忘記當初為何開啟創作的念頭。

《歸鄉安魂曲》的大地之母。（記者陳彥廷攝）《歸鄉安魂曲》的大地之母。（記者陳彥廷攝）

「我創作，是為了讓我們的文化發光發熱，讓族群的尊嚴被看見。」希巨表示，他非常感謝所有願意走進作品的人，感謝大家願意花時間來這裡，去理解那份深層的文化情感。這就是我創作的原因與信念。

《歸鄉安魂曲》的大地之母與作者希巨．蘇飛。（記者陳彥廷攝）《歸鄉安魂曲》的大地之母與作者希巨．蘇飛。（記者陳彥廷攝）

策展人伊誕・巴瓦瓦隆強調，「長長路還很長」共分為4個展區，呈現藝術家自返鄉至近年創作的不同階段，他從「返鄉啟程」開始，呈現藝術家初返部落，觀察族人舞蹈與身體姿態的早期作品。後來進入「神話傳頌」，他將耆老口述中轉化出的神話故事，以雕塑與裝置具象呈現。

《歸鄉安魂曲》的台籍老兵。（記者陳彥廷攝）《歸鄉安魂曲》的台籍老兵。（記者陳彥廷攝）

第三階段則是從歷史記憶與戰慾關注部落歷史事件與儀式，創作出代表靈魂飛行的《羽毛飛翔曲》。接著更是探討高砂義勇軍與台籍老兵的靈魂安置，創作出《歸鄉安魂曲》。一連串老兵的靈魂，走向大地之母的木雕敬拜，祈求歸鄉安魂的場景，更是令人震憾。

希巨以台籍老兵的靈魂像大地之母敬拜，希望歸鄉、安魂。（記者陳彥廷攝）希巨以台籍老兵的靈魂像大地之母敬拜，希望歸鄉、安魂。（記者陳彥廷攝）

原發中心主任邱黃肇崇指出，藉由藝術家的創作歷程，呼應每一個人必須時時觀察社會的境遇，進而想到自己生命中的責任，創造人與人之間的存在價值與意義。同時期待原住民族的藝術文化，被眾人欣賞、理解，成為台灣社會大眾每天生活的重要美感經驗。

希巨以台籍老兵的靈魂像大地之母敬拜，希望歸鄉、安魂。（記者陳彥廷攝）希巨以台籍老兵的靈魂像大地之母敬拜，希望歸鄉、安魂。（記者陳彥廷攝）

展期自即日起至8月31日止，週二至週日上午8時30分至下午5時，民眾如欲查詢詳情，可至原發中心官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應