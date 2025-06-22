南投舞蹈團赴義參與國際藝術節 展現台灣文化軟實力

南投舞蹈團6月30日將前往義大利米蘭，參與「歐洲義大利國際藝術節」。（圖由南投文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣傑出表演團隊-南投舞蹈團，應國際民俗藝術組織 IOV（International Organization of Folk Art）之邀，6月30日將前往義大利米蘭，參與為期2週的「歐洲義大利國際藝術節」，包含第19屆加利亞泰國際民俗藝術節及第9屆蘭佐托里內塞國際民俗交流，展現南投表演藝術之美，也讓世界看見台灣。

南投舞蹈團6月30日將前往義大利米蘭參與「歐洲義大利國際藝術節」，縣府文化局長林榮森（後排左6）前往加油打氣。（圖由南投縣文化局提供）

南投舞蹈團由李靜枝團長於2000年創立，長年以來，舞團致力於推廣地方文化藝術，連續三年獲選為南投縣「傑出演藝團隊」。

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南投舞蹈團為參與「歐洲義大利國際藝術節」進行密集排演。（圖由南投文化局提供）

南投縣文化局表示，該團擅長結合南投各鄉鎮的人文歷史、產業文化與觀光特色，透過民俗舞、現代舞與芭蕾舞等多元舞蹈形式，展現豐富的在地風俗與文化意涵，並將舞者曼妙柔美的肢體語彙，賦予傳統與現代融合的藝術新生命，也讓觀眾得以在欣賞表演的同時，深入認識南投在地文化之美。

文化局指出，「歐洲義大利國際藝術節」，為歐洲極具規模與影響力的國際文化交流平台。此次南投舞蹈團應邀參演，特別結合內縣三光國中絲竹團的優秀校友，進行現場國樂伴奏，精心編排一系列展現台灣風情的民俗舞蹈。

此外，團隊將在義大利皮埃蒙特大區諾瓦拉省及杜林省多個市鎮，參與舞台演出與踩街巡遊，與來自世界各地的藝術團隊交流互動，促進文化對話與友誼。

縣府文化局長林榮森表示，南投舞蹈團長年深耕地方文化，將南投的風土民情轉化為動人的舞蹈語言，這次代表台灣參與國際藝術節，不僅是文化交流的重要契機，更是南投之光，祝福團隊此行順利圓滿，讓世界看見台灣。

團長李靜枝表示，團隊將以最專業的態度及最飽滿的熱情，呈現融合本土文化與藝術的舞蹈作品，與國際分享台灣的文化能量與藝術精神。

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