「最後一天的美術館」107歲飛官金英故居 孫當設計師回家開展留下「家」的記憶

方序中返回起點開展。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕知名設計師方序中長年在北部發展，但其實他是不折不扣的屏東東港小孩，他的外祖父更是我國首批戰鬥機飛官金英，金英生前所住的東港共和新村眷舍月底就要點交返還國防部，方序中特別將他象徵「家」的「小花計畫」帶回老家，以「最後一天．美術館」開展，今天是真的「最後一天」開展，方序中也邀請大家來這個曾被譽為全台保存最好海軍航空隊眷村走走，盼抓住眷舍最後的質樸模樣與常民生活的回憶。

金英當年駕駛的戰鬥機也被復刻為搖控飛機。（記者陳彥廷攝）

金英在2022年時以高齡107歲仙逝，兒子金士傑是知名表演藝術家，外孫方序中則是知名設計師，曾與多名國內知名藝人歌手打造專輯，他在10年前金英百歲時，因眷村拆遷議題發起「小花計畫」四處開展，在第10年，回到讓自己對眷村培養深厚情感的起點東港開展。

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金寓。（記者陳彥廷攝）

既是起點，可能也是終點，方序中說，小花計畫終於到了「最後一天」，這次將自己出生長大的眷舍稍稍改造，放著10年來累積的各種成果，包括印刷、文字、音樂及影像等等，讓曾經的古厝，成為「最後一天的美術館」，伴著幾十年他們家生活的痕跡，將於月底正式點交返還，他希望用個最能顯露以往眷村生活記憶的方式與他告別。

方序中回家開展。（記者陳彥廷攝）

步入金寓，懷舊的電視、收音機等是令人驚豔，昨天週六，登門參觀的人潮是絡繹不絕，展覽開始後，吸引許多遊客好奇前來，也有曾經的眷村住民前來緬懷過去，而金英曾駕駛的戰鬥機也被做成搖控飛機，嶄新的模型，與家中原有的擺設充滿時代的落差衝突之美，卻又忠實的顯現金英報效國家投身軍旅的過去，有的人回憶神往是不禁眼眶泛紅，心情是相當複雜。

金英是我國第一批戰鬥機飛行員。（記者陳彥廷攝）

「其實我們看到的都是消失。」，方序中不諱言指出，許多眷村改建後雖有保留，但最後的呈現會總會顯得商業化，與原本純粹居住空間的概念不再相同，因此開展就是希望邀請大家到家裡看看這些所記錄下的記憶，他說，有人在其中生活才有常民生活與記憶，即將消失的人事物，盼透過小花計畫，讓金寓再熱鬧最後一次，把感動記錄了下來，作為獻給外公外婆的禮物。

金寓也是共和新村最後一棟曾有人居住的眷舍，金英的遺孀直到去年眷舍受山陀兒颱風重創後，不得不搬到屏東市與大兒子同住，而共和新村在眷改後，目前已進行「保存及再發展計畫」，有30棟眷舍納入文資身分的聚落建築群當中；而方序中的展覽今天就是最後一天，也可說是為全台眷村的「最後一天」。

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