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（影音）東隆宮典藏王船移展王船館今升帆 與鎮館王船滿載而歸相呼應

2025/06/22 17:10

典藏用王船今天移展屏東王船館。（記者陳彥廷攝）典藏用王船今天移展屏東王船館。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港東隆宮每3年舉辦迎王平安祭典，都會打造雄偉王船，象徵代天巡狩千歲爺的神威，但儀式結束後就會燒化，東港東隆宮有感造船師傅凋零，10年自力打造1艘按比例縮小的典藏用王船，今天隆重移展至屏東縣王船文化館，不僅重現迎王時特有的「陸上行舟」，入館後展覽位置正好與鎮館王船呈現一進一出，極具巧思，屏東縣長周春米說，此次移展不僅為王船文化館「王船工藝之美」主題特展揭開序幕，也象徵信仰、工藝與地方文化力量的深度交會。

東隆宮典藏用王船今天入館後以升帆儀式象徵啟動移展。（記者陳彥廷攝）東隆宮典藏用王船今天入館後以升帆儀式象徵啟動移展。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府表示，王船是迎王祭典重要的法器與象徵，但燒化船身將神明送返天庭繳旨不會保存實體，東隆宮為傳承王船建造工藝與文化記憶，2015年啟動典藏王船建造，歷時8個月於2016年完成，後來遷移至典藏室因空間有限，採預約參觀制。

典藏用王船。（記者陳彥廷攝）典藏用王船。（記者陳彥廷攝）

今天一早，東隆宮典藏王船由溫府千歲壓陣隨行，在東港東隆壇頂頭角轎班全程護送下，順利安置於王船文化館一樓大廳，與館內三樓的巨型典藏王船相輝映。值得一提的是，此次典藏王船所需前中後桅、船帆、小艇與前後錠等器具，也是首次由單一角頭擔任全程扛抬、遷移任務，展現地方信仰的高度凝聚力。

典藏用王船與鎮館王船正好是滿載而歸與揚帆啟航兩個方向。（記者陳彥廷攝）典藏用王船與鎮館王船正好是滿載而歸與揚帆啟航兩個方向。（記者陳彥廷攝）

典藏用王船為迎王實體王船一半比例，採用台灣檜木打造，全長20尺6吋、寬5尺8吋、高4尺3吋，由謝春成、蔡瑞發、蔡文化、潘鳳得與蔡財安等知名匠師共同打造，不同於儀式用船，這艘典藏王船未施油漆，僅塗保護漆，保留原木顏色，上方細緻彩繪與雕刻展現信仰之美，更體現東港船藝匠師代代相傳的精湛工法。

王船文化館2樓特展室即日展出《七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神》，由東港下中街的子弟方智弘擔任策展人，並以「頂頭角」睽違百年再度抽中溫府千歲為起點。（記者陳彥廷攝）王船文化館2樓特展室即日展出《七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神》，由東港下中街的子弟方智弘擔任策展人，並以「頂頭角」睽違百年再度抽中溫府千歲為起點。（記者陳彥廷攝）

縣長周春米說，王船館在前縣長潘孟安手中起造，去年底邀請賴清德總統來開館，今年四月誠品也正式展店，透過王船館，讓大東港地區迎王文化永遠流傳，而1比1比例的鎮館王船建造過程，10位匠師一刀一斧的過程，將信仰化為實體的工藝之美，也被拍成紀錄片在台北松菸誠品電影院首映。

現場還有七角頭轎班衣DIY的體驗。（記者陳彥廷攝）現場還有七角頭轎班衣DIY的體驗。（記者陳彥廷攝）

「感謝東隆宮大力促成！」周春米說，東隆宮和七角頭透過迎王凝聚整個東港鎮，並全力要讓信仰傳承下去，感謝東隆宮董事長潘慶士將典藏用王船，移展到王船館，未來兩年期間將在王船館大廳展出，讓人能夠近距離細品王船的工藝之美。

七角頭轎班色的大型裝置藝術，也記錄了每科每個角頭不同的任務。（記者陳彥廷攝）七角頭轎班色的大型裝置藝術，也記錄了每科每個角頭不同的任務。（記者陳彥廷攝）

文化處也表示，王船文化館2樓特展室即日展出《七角頭系列特展（一）頂頭角—藍圖：咱與王爺的約定，共寫傳承不熄的七角頭精神》，由東港下中街的子弟方智弘擔任策展人，並以「頂頭角」睽違百年再度抽中溫府千歲為起點，以象徵傳承的七色布裝置貫穿全場，描繪出一張仍在延續、由世代共同書寫的信仰藍圖，歡迎民眾參觀，細細感受在地信仰榮光。

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