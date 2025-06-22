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後龍水尾重現牽罟 還有新船下港滿滿「古早味」

2025/06/22 17:14

後龍水尾重現牽罟，圖為牽罟大進場畫面（梁清文提供）後龍水尾重現牽罟，圖為牽罟大進場畫面（梁清文提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣擁有綿延海岸線，捕魚也是沿海居民賴以為生的經濟來源，其中後龍鎮水尾社區至今仍傳承古老「牽罟」捕魚技藝，並且交棒給青壯年，水尾社區今天也舉辦牽罟漁法推廣歡喜踩街大進場，還慎重安排新船下港，充滿濃濃懷舊「古早味」，吸引不少遊客參加。

水尾社區舉辦牽罟漁法推廣活動，歡喜踩街大進場，還慎重安排新船下港，充滿濃濃懷舊「古早味」。（梁清文提供）水尾社區舉辦牽罟漁法推廣活動，歡喜踩街大進場，還慎重安排新船下港，充滿濃濃懷舊「古早味」。（梁清文提供）

後龍鎮水尾里長梁清文指出，水尾里靠近海邊，早期不少居民都依靠捕魚維生，養活一家老小，牽罟捕魚更是漁民早期常常利用的捕魚方式。而牽罟是漁民抓緊魚群密集，並且較靠近海岸時間，透過舢舨將曳地網撒往魚群密集處，將魚群包圍後，透過大家群體合作拉上網子，體現早期漁民同甘共苦，努力打拚。

梁清文說，由於牽罟地點位於距離海岸線約300公尺處，漁民傳統會搭乘船筏到牽罟地點捕撈，為了推廣傳統技藝，今年也安排新船下港以及祈福活動，希望漁民能大豐收。

另外，由於水尾社區位於後龍溪出海口處，生長不少文蛤，活動也吸引不少親子共同體驗傳統挖文蛤趣味，讓水尾社區充滿活力。水尾社區今年更安排踩街活動，帶領遊客在社區內輕鬆小旅行，並準備牽罟特色餐、食魚教育等，希望參加的遊客能收穫滿滿，透過特色傳統技藝吸引更多遊客到水尾一遊。

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