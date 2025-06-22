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寶山綠竹筍節登場 農產、競技、裝置藝術好吃好買又好玩

2025/06/22 17:19

4米高巨型藝術裝置「傳奇魔法師筍甘的飛天掃把」，一支支的矗立在操場上，吸引遊客打卡拍照，化身為魔法師主角。（記者廖雪茹攝）4米高巨型藝術裝置「傳奇魔法師筍甘的飛天掃把」，一支支的矗立在操場上，吸引遊客打卡拍照，化身為魔法師主角。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉綠竹筍節今天在雙溪國小熱鬧登場，今年以「竹林魔法村」為主題，操場上布置4米高的「飛天掃把」藝術裝置，吸引大家進入綠竹筍魔法世界，集結農特產、文創、運動、競技、市集、傳統技藝、音樂魔術於一身，內容包羅萬象，讓遊客大呼「入寶山不會空手回」！

在「筍光任務」環節中，讓遊客挑戰快手剝竹筍、人體秤筍機。（記者廖雪茹攝）在「筍光任務」環節中，讓遊客挑戰快手剝竹筍、人體秤筍機。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉長邱振瑋表示，因氣候關係，今年竹筍產量銳減，市場價格高漲，一斤要價180元到200元之間，許多饕客都高喊吃不消；不過，出身農家的邱振瑋經驗分享，筍農必須傍晚就先到竹林做記號，凌晨2點起床、3點上山採收竹筍，背後還要點起蚊香，以免被小黑蚊侵襲，採收季節之後，還要鋸除多餘的竹子，重新翻土、覆土，真的是非常辛苦，因此呼籲大家支持農民。立委林思銘聽了表示自己酷愛竹筍，當場掏腰包響應，購買2萬元、約100斤的綠竹筍。

寶山鄉曾經是傳統竹編的重要基地，活動中也特別邀請前村長田煥禎老師示範竹掃帚編織，並展現竹編斗笠、竹籃、蝦籠等多項竹編製品，重溫寶山傳統手工技藝的精采歲月。邱振瑋提及兒時回憶說自己小時候就在豬舍裡，看著爺爺編織竹掃帚，感觸特別深。

4米高巨型藝術裝置「傳奇魔法師筍甘的飛天掃把」，一支支的矗立在操場上，吸引遊客打卡拍照，化身為魔法師主角，騎著飛行掃把穿梭；逛累了就到野餐風格佈置區休息，來杯咖啡，彷彿置身於露營渡假村。在「筍光任務」環節中，讓遊客挑戰快手剝竹筍、人體秤筍機，獲勝者歡喜帶回竹筍以及竹製餐具組。

敏實USR團隊演示創意料理「炙燒綠竹筍」，新鮮的食材、簡單的調料、精緻的廚藝，獲得遊客一致好評。（記者廖雪茹攝）敏實USR團隊演示創意料理「炙燒綠竹筍」，新鮮的食材、簡單的調料、精緻的廚藝，獲得遊客一致好評。（記者廖雪茹攝）

敏實科技大學校長曾信超曾經居住在寶山鄉，此次敏實USR團隊演示創意料理「炙燒綠竹筍」，新鮮的食材、簡單的調料、精緻的廚藝，獲得遊客一致好評，原本準備的2百多支綠竹筍一掃而空，大廚師趕緊追加現場製作，滿足遊客的渴望。

「竹林筍地奇」布袋球競賽，吸引60多組、百餘人參加比賽。（記者廖雪茹攝）「竹林筍地奇」布袋球競賽，吸引60多組、百餘人參加比賽。（記者廖雪茹攝）

活動中也同步安排了「竹林筍地奇」布袋球競賽，個人組、團體組加上親子組，共有60多組、百餘人參加比賽；源自歐美地區的布袋球運動，結合了投擲技巧、即時反應與團隊合作的元素，能靈活調整難度與規則，讓不同年齡層、性別與身心狀況者都可以參與，近來非常夯，也是寶山鄉公所力推的體育活動之一。

為了讓小孩盡情放電、爸媽也樂翻天，會場還有「小小魔法師氣墊遊戲區」，讓小朋友們玩到最高點，盡情釋放電力；許多大朋友、小朋友則是興奮的參與「竹林挑戰」闖關集點，努力挑戰關卡，兌換精美獎品。

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