苗縣推動客語蟬聯7連霸共獲獎金1, 860萬 客委會頒獎肯定

苗栗縣推動客語蟬聯7連霸，得獎單位接受客委會頒獎。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動客家事務，去年度推動客語為通行語成效評核再度獲行政院客委會肯定，獲得全國（縣市府組）唯一優等縣市，全國第一，蟬聯7連霸，另有頭屋鄉公所等13個公所獲獎，其中屬海線的後龍鎮再度上榜，苗栗縣獲總獎勵金1860萬，成績亮眼，由客委會頒獎表揚。

苗縣府文化觀光局指出，客委會公布績優單位，苗縣府獲縣市政府組全國唯一優等縣市，在鄉、鎮、市、區公所組，頭屋鄉榮獲特優殊榮，公館鄉、三灣鄉、苗栗市、頭份市、三義鄉、獅潭鄉、西湖鄉榮獲優等，造橋鄉、卓蘭鎮、南庄鄉、後龍鎮榮獲佳等，其中後龍鎮雖為海線地區，繼去年首次上榜後，今年也維持佳等，另銅鑼鄉獲進步獎肯定。

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代表苗栗縣接受客委會頒獎的苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，苗栗縣客家人口約佔62.5％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，縣府團隊及各鄉鎮公所都會責無旁貸努力復振客語並提升客家文化能見度，不要讓客家文化、客家語言在我們這一代人的手上流失，未來將配合客委會政策，以跨局處合作、公私協力方式，營造客語友善環境、提高客語能力認證通過率及輔導民間提供客語服務等，讓大家「以客家人為榮、以講客為傲」，打造靚靚的客家苗栗。

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