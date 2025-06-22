高市觀音山藝術協會「豐聲藝起」聯展 17歲至78歲會員都參展

五十四名藝術家參加「豐聲藝起」聯展，規模盛大。（江敏英提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市觀音山藝術協會「豐聲藝起」聯展即日起登場，54名藝術家展出上百件作品，規模歷年來最盛大，特別的是，展出會員從17歲至78歲，以鼓勵年輕人跟長輩一起投入藝術創作，協會歡迎一起感受視覺與聽覺交織的藝術饗宴。

高二學生劉科昱（右）展出紙雕作品。（江敏英提供）

觀音山藝術協會創會邁入第22年，長年致力於推廣多元藝術，成員涵蓋琴、棋、書、畫，以及音樂、舞蹈、攝影、雕塑與陶藝等，為高雄市相當活躍的社團，近年來積極投入社區公益。

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理事長江敏英表示，今年舉辦第11屆聯展，以「豐聲藝起」為主題，除了繪畫、書法、木雕、銅雕、陶瓷、人體彩繪、攝影等靜態展出，也安排黃稼薰與劉芊葳長笛、大提琴合奏，及陳穩全薩克斯風、謝嘉誠豎琴演奏，透過音樂與視覺藝術的對話與交融，呈現藝術創作能量。

江敏英說，今年協會迎來了令人振奮的新氣象，有45位新會員加入，最年輕的會員為高二學生劉科昱，展出紙雕作品。

「豐聲藝起」聯展登場，江敏英（左）闡述活動理念。（江敏英提供）

另有兩位78歲的新會員首次參展，一位是建築設計師洪瑞堂，他以手繪設計圖打造過台灣多家知名飯店，包括金門金沙飯店；另一位是顏平和退休後才開始學畫，九年來把畫畫融入生活，累積豐富的創作。

「豐聲藝起」即日起在岡山文化中心展出，展期至6月29日，協會希望藉由聯展，讓更多民眾走近藝術、親近藝術。

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