宜蘭縣5大傑出演藝團隊揭曉 展現多元文化魅力

宜蘭縣今年傑出演藝團隊徵選，有5團脫穎而出。（宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫邁入第19年，今年有宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團等五個團隊脫穎而出，7月起將獲邀在宜蘭國際童玩藝術節、宜蘭演藝廳、羅東文化工場等地演出，展現宜蘭縣傑出團隊的獨特魅力。

宜蘭縣政府文化局今天（22日）指出，本屆宜蘭縣傑出演藝團隊徵選，從13個團隊中選出5團，包括蟬聯多屆的宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、傳承原住民文化的瑪嘎巴嗨文化藝術團、獲金曲獎肯定的樂團笙根蘭陽、耕耘多年的聚樂坊、在地歌仔戲團隊悟遠劇坊。

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獲選宜蘭縣傑出演藝團隊的瑪嘎巴嗨文化藝術團，是縣內頗具規模的阿美族文化藝術團隊。（宜蘭縣府提供）

獲選團隊實力與特色兼備，宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團以結合在地文學的合唱音樂廣受好評。瑪嘎巴嗨文化藝術團成團20餘年，是宜縣頗具規模的阿美族文化藝術團隊。笙根蘭陽以台灣文化為底蘊，運用民族樂器演繹戲曲歌謠及電子音樂，建立獨特風格，入圍第36屆金曲獎最佳專輯製作人。

聚樂坊則是在地國樂團隊，8月將登上國家音樂廳。悟遠劇坊深耕傳統戲曲，致力薪傳與創新，更勇於跨界合作，展現歌仔戲新風貌，為傳統戲曲增添新意與活力。

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨天為5個獲選團隊授證，他承諾透過多元方案扶植縣內演藝團隊，協助爭取更多表演機會。相關展演訊息，請上宜蘭縣政府文化局臉書粉專查詢。

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