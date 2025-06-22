昔南橫收費站辦公室變藝文空間 「淺山人」展覽門票復刻歷史

「淺山人」展覽展期至7月20日止。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕藝術家吳其錚與妻徐育霓位於台南市左鎮區的住家兼工作室，早期曾是「南橫收費站辦公室」，工作室最近推出首檔展覽「淺山人」，首度開放民眾參觀，結合3位淺山在地居民的生活故事，與3位藝術家的創作，門票復刻早期的繳費證明，現場還可看到「衝車逃費罰款」標語等。

陶藝家吳其錚和曾在電視台製作節目的徐育霓，因電影導演林福清於2014年舉辦「故鄉是我的愛人」活動，而與左鎮結緣，8年前移居左鎮。2人表示，工作室位在舊台20線上，是台灣戰後第1代建築師賀陳詞的作品，前一任屋主為已故的影像工作者邱勤庭，「淺山人」的展覽空間，就是他改造而成的。

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藝術家吳其錚與妻徐育霓的住家兼工作室，原為「南橫收費站辦公室」，首檔展覽「淺山人」，首度開放民眾參觀。（記者劉婉君攝）

「淺山人」由徐育霓策展，將陶藝家吳其錚、陳瑋軒與金工創作者陳柏魁，與「炭火伯」羅協全、前南橫左鎮收費站站務員徐玉成、布袋戲師傅卓式楨等3位資深淺山人的故事，產生連結與呼應，觀者也可以透過掃描QR Code，聆聽李育承的音樂創作。

「淺山人」展覽希望讓民眾在欣賞藝術品之餘，也了解淺山的故事。（記者劉婉君攝）

徐育霓表示，希望透過展覽，讓民眾在欣賞藝術品之餘，也了解淺山的故事。未來預計每季更展，目前計畫下一季將以淺山的植物為主題。

徐玉成曾在南橫收費站工作十幾年，退休後落腳左鎮，展覽中提到，當時收費管理站24小時不打烊，大車過路費10元、小車5元、機車1元，收費亭左右2側有燈火照亮當時左鎮聚落的入口。

「淺山人」展期自即日起至7月20日止，每週2及週3休息，週1、週4、週5採預約參觀，分為下午2時至3時、5時至6時2個時段，週六及週日上午11時至下午6時開放參觀，但7月5日因舉辦工作坊不開放。相關資訊可至「霓土space X土偶工作室」臉書粉絲專頁查詢。

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