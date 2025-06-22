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慶祝2025聖年 台灣聲樂家赴羅馬展開義大利巡演

2025/06/22 21:34

慶祝2025聖年 台灣聲樂家赴羅馬展開義大利巡演台義文化交流美聲巡迴音樂會將於本週展開，左起師大音樂系教授王穎、任蓉、前駐義大利大使李新穎、企業贊助富邦金控楊雅媛、女高音劉孟潔、鋼琴伴奏李沛宸。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是每25年1次的常規禧年，又稱為聖年，梵蒂岡以及教廷所在的義大利首都羅馬，成為世界各地信徒的熱門朝聖地點。旅居海外多年的前師大音樂系教授任蓉，發起「2025聖年台義文化交流美聲巡迴音樂會」，由她親自率領5名台灣優秀聲樂家，以及她所創辦的任蓉表演藝術學坊10名歌手，前往義大利交流演出。

5位台灣聲樂家，包括女高音耿立、劉夢潔、謝孟潔、男中音趙方豪、男高音黃奕誠，已陸續出發，預計自6月26日起展開巡迴演出。任蓉說明此次巡演行程，分別是6月26日在羅馬羅西尼劇院（Teatro Rossini）；28日在羅馬國立音樂院演藝廳（Sala Accademica del Conservatorio S.Cecilia di Musica）；29日在佛羅倫斯的聖母瑪利亞十字教堂（S. Maria Vergine della Croce al Tempio），以及7月3日在米蘭的駐義大利代表處。

將於今晚出發的前駐義大利大使李新穎特別表示，本次在羅馬的2場音樂會是羅馬市政府支持的文化節目，羅馬市政府允許團隊將他們文化節目的徽章加在海報上；在2025聖年這個重要的時間點，這個由台灣民間發起的交流活動，將會邀請教廷和義大利的政要、文化界、商界及各國駐教廷和義大利外交團官員等前來觀賞，看到台灣人帶來的愛、希望與祝福。

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