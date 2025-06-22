慶祝2025聖年 台灣聲樂家赴羅馬展開義大利巡演

台義文化交流美聲巡迴音樂會將於本週展開，左起師大音樂系教授王穎、任蓉、前駐義大利大使李新穎、企業贊助富邦金控楊雅媛、女高音劉孟潔、鋼琴伴奏李沛宸。（記者凌美雪攝）



〔記者凌美雪／台北報導〕今年是每25年1次的常規禧年，又稱為聖年，梵蒂岡以及教廷所在的義大利首都羅馬，成為世界各地信徒的熱門朝聖地點。旅居海外多年的前師大音樂系教授任蓉，發起「2025聖年台義文化交流美聲巡迴音樂會」，由她親自率領5名台灣優秀聲樂家，以及她所創辦的任蓉表演藝術學坊10名歌手，前往義大利交流演出。

5位台灣聲樂家，包括女高音耿立、劉夢潔、謝孟潔、男中音趙方豪、男高音黃奕誠，已陸續出發，預計自6月26日起展開巡迴演出。任蓉說明此次巡演行程，分別是6月26日在羅馬羅西尼劇院（Teatro Rossini）；28日在羅馬國立音樂院演藝廳（Sala Accademica del Conservatorio S.Cecilia di Musica）；29日在佛羅倫斯的聖母瑪利亞十字教堂（S. Maria Vergine della Croce al Tempio），以及7月3日在米蘭的駐義大利代表處。

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將於今晚出發的前駐義大利大使李新穎特別表示，本次在羅馬的2場音樂會是羅馬市政府支持的文化節目，羅馬市政府允許團隊將他們文化節目的徽章加在海報上；在2025聖年這個重要的時間點，這個由台灣民間發起的交流活動，將會邀請教廷和義大利的政要、文化界、商界及各國駐教廷和義大利外交團官員等前來觀賞，看到台灣人帶來的愛、希望與祝福。

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