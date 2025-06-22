台灣新生代舞團《推拉》出奇蹟 6月橫掃歐陸抱回百萬獎金

《推拉》榮獲2025漢諾威國際編舞大賽首獎（Tanja Liedtke Award Choreography Hannover），獲頒獎金2萬5千歐元。藝術總監賴翃中（右三）、舞者李冠霖（左一、左三）、營運總監王璽（右一）共同見證榮耀時刻。由Tanja Liedtke基金會Gerlinde Liedtke主席與Paul White頒獎。（Photo by_ Ralf Mohr，翃舞製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣新生代優秀舞團翃舞製作，6月在歐陸多地重要舞蹈比賽中接連奪下大獎，最新消息是，繼6月14日以作品《推拉》於荷蘭 RIDCC（鹿特丹國際雙人舞編舞大賽）勇奪4項大獎後，再度於6月21日，在2025德國漢諾威國際編舞大賽，從56國、超過400件作品中，勇奪首獎與觀眾票選獎雙重肯定，獲得近百萬新台幣獎金。

翃舞製作說明，漢諾威國際編舞大賽是歐洲歷史最悠久、最具指標性的編舞比賽之一，評審團由5位歐洲劇場核心機構的藝術總監與策展人組成，包括哥德堡歌劇院舞團、德國國立歌劇院芭蕾舞團、布朗施維克國家劇院、荷蘭 Club Guy & Roni，以及德國漢諾威國際舞蹈節策展人。

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《推拉 Push and Pull》於2025漢諾威國際編舞大賽榮獲雙料大獎，圖為獲頒觀眾票選獎金1千歐元。編舞家賴翃中（右）、舞者李冠霖（中）、盧瀅潔（左）共同分享榮耀肯定。（Photo by_ Ralf Mohr，翃舞製作提供）

《推拉》靈感源自翃舞製作藝術總監暨編舞家賴翃中對自身家庭與台灣社會的觀察。作品誕生於地處板塊推拉交界的台灣島，揉合情感衝突與文化裂痕，以細膩卻有力的身體語言，建構一場關於「力量與退讓」的舞蹈哲學辯證。

評審團對作品的評語指出：「作品中充滿著活躍多變的片刻與想法，不斷帶來出人意料的驚喜，我們對於作品中的藝術美感非常印象深刻，包括燈光、舞台設計，以及編舞結構，編舞家一次又一次地成功營造出令人意想不到的轉折，並將身體動作推向極限。」

《推拉 Push and Pull》於2025漢諾威國際編舞大賽現場演出，展現雙人舞的相互支撐與信任。（Photo by_ Ralf Mohr，翃舞製作提供）

翃舞製作藝術總監暨編舞家賴翃中於獲獎後表示，在作品《推拉》裡，「我們一次次推開門；得獎的這一刻，就像真的有一道門，被我們一路走來的支持者打開，不管是觀眾、翃舞成員與國家的力量，都是推動這道門打開的重要關鍵。」

賴翃中說，「這部從台灣出發的作品能被世界看見，是一份鼓勵，也是一個開始。希望未來，我們能一起創造台灣舞蹈的新風景。」

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