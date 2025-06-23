竹東林場建築群新特展6/27開幕 走入林業記憶與未來藍圖

「咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展」以「林業的過去與未來」為主軸，細緻描繪竹東林業的發展歷程，展現出林業從資源開發邁向生態永續的重要轉變。（林業保育署新竹分署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮曾是台灣早期的林業重鎮之一，見證了從伐木興盛到轉型保育的歷史脈動。位於竹東林場建築群內的全新特展「咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展」，將於6月27日星期五開幕，林業及自然保育署新竹分署邀請民眾走入林業記憶的現場，一同感受這片承載竹東林業榮光的土地，如何持續在山林之間寫下新篇章。

「咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展」將展出多件林務人員當時所使用的真實工具。（林業保育署新竹分署提供）

新竹分署表示，此次展覽以「林業的過去與未來」為主軸，細緻描繪竹東林業的發展歷程，展現出林業從資源開發邁向生態永續的重要轉變。除了歷史脈絡的介紹，展覽更深入呈現新竹地區豐富的生物多樣性，以及近年來林業及自然保育署推動的「永續森林經營」理念與實踐方式。觀眾不僅可以了解林業保育署如何透過科學管理與社區參與守護森林，還能透過互動展示親身體驗自然生態的奧妙。

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位於竹東林場建築群內的全新特展「咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展」，將於6月27日星期五開幕。（記者廖雪茹攝）

值得一提的是，本次展覽首度公開展示多件林務人員於山林作業時所使用的真實工具，從運送木材的木馬到簡易測量儀器，無不流露出早期林業工作的艱辛與智慧，為展覽增添可看性。

位於竹東林場建築群內的全新特展「咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展」，將於6月27日星期五開幕。（記者廖雪茹攝）

「咔噹咔噹到竹東－竹東林業探索展」自6月7日起每週五、六、日上午10點30分到下午3點30分開放，展至11月2日，展間位置為竹東鎮中正路212、214號，以及東林路148巷32、34號。展覽期間也將舉辦多場系列活動，包括DIY手作、親子繪本導讀與生態講座等，內容豐富多元，適合全年齡層參與。歡迎民眾踴躍報名參加，透過活動進一步認識森林、親近自然。

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