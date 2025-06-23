苗縣將成立文化藝術舞蹈團 舞出原民特色與熱情

苗栗縣傳源舞蹈團演出原住民舞蹈，現場熱力四射。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府原住民族及族群發展處將成立一支原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，今（23）日由縣長鍾東錦等人主持啟動記者會，即日起至7月20日受理報名，凡年滿18歲，對表演藝術有熱情者均可報名；入選者經培訓後，將代表苗栗縣參賽及參加年度主題性或文化性展演。

苗栗縣傳源舞蹈團演出熱情的原住民舞蹈，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

今天的活動以「多元族群文化」為主軸，融合苗栗在地原住民、新住民、客家與閩南等文化特色，以舞蹈、音樂與藝術表演為橋梁，呈現族群共融、創意與文化深度兼具的展演風貌。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府將成立原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，由縣長鍾東錦（右9）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，凡年滿18歲，具樂舞才能及表演藝術熱情者均可報名，男女不拘，預計7月31日公告入選者。入選者自八月起須於每月週末接受共計4、5天的專業訓練，成軍後，將代表苗栗縣參賽或參加年度成果展演，期間將補助車馬費，開啟藝文職涯。洽詢專線：0800-016016。

苗栗縣政府將成立原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，由縣長鍾東錦（左6）等人主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

今天活動先由3位部落耆老帶領鍾東錦等人舉行祈福儀式，隨後由傳源舞蹈團演出熱情四射的原住民舞蹈，揭開序幕。

苗栗縣政府將成立原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，活動前由部落耆老帶領縣長鍾東錦（第二排右3）等人進行祈福儀式。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，學習舞蹈讓人展現自信，也是很好的紓壓運動，成立苗栗縣專屬舞蹈團，成員盼以原住民朋友為主軸，推動原住民族與多元族群的文化交流與藝術傳承，讓族群文化在地方扎根；待泰安鄉兩間五星級溫泉飯店完工後，將可安排固定展演，展現原住民特色、文化之美，更讓遊客體驗苗栗人的熱情。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法