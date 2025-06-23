台灣農夫超有型！32年老照片登巴黎奧運文化展 今找到主人翁是他

這是攝影師張良一拍攝的農夫影像。（翻攝自張良一臉書）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕出身員林市的攝影師張良一，昨日透過臉書PO照尋人，這是一張1993年夏天，他在自家冰攤前隨手拍下一名農民的影像，這張照片不僅被國家典藏，更登上2024巴黎奧運文化展。他想找出「影中人」，立即有人回應「他是我爸爸」、「他是我爺爺」。

攝影師張良一拍攝農民圖片登上2024巴黎奧運。（圖／出自2024巴黎奧運，文化奧運台灣展場／台灣美術基金會，張良一提供）

張良一當時剛從軍中退伍不久，在媒體擔任記者攝影師，回到員林老家，在父親的圓仔冰攤幫忙。午後兩位農友頂著烈日來吃冰，其中一位「脖子綁花布巾、穿著復古白T恤」的農民特別引人注目。當時他鼓起勇氣詢問：「可以幫你拍照嗎？」沒想到對方爽快答應，他用Leica M6相機捕捉農民的影像，這張照片在2014年獲國家藝術銀行選中典藏，這是他首件被國家收藏的作品，2024年這張照片竟出現在巴黎奧運文化展場，讓台灣農民的形象躍上國際舞台。

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張良一說，他始終難忘當年農民的爽朗，多年來一直想送照片給本人。昨日他將故事PO網，被轉傳分享到彰化各大臉書社群，很快被農夫的家人認出「那是我爸爸！」「那是我爺爺」，家人感動留說，「爺爺很時尚，沒想到他離開後還去了巴黎！」家人說，爺爺已離世，這張影像成為家族最珍貴的紀念。

張良一感動地說，「這張在父親攤位拍的照片，對我永遠別具意義。」這張照片不僅記錄台灣農民的堅毅形象，更見證人與人之間純樸的信任，從冰攤偶遇、國家典藏到國際展覽，最後回到家人手中，完成一場跨越32年重逢與感動。

網友說，台灣的農夫怎麼那麼潮！深邃、憂鬱的眼眸，脖子綁著大花布，真的是生活藝術家。

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