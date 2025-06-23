自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣農夫超有型！32年老照片登巴黎奧運文化展 今找到主人翁是他

2025/06/23 17:34

這是攝影師張良一拍攝的農夫影像。（翻攝自張良一臉書）這是攝影師張良一拍攝的農夫影像。（翻攝自張良一臉書）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕出身員林市的攝影師張良一，昨日透過臉書PO照尋人，這是一張1993年夏天，他在自家冰攤前隨手拍下一名農民的影像，這張照片不僅被國家典藏，更登上2024巴黎奧運文化展。他想找出「影中人」，立即有人回應「他是我爸爸」、「他是我爺爺」。

攝影師張良一拍攝農民圖片登上2024巴黎奧運。（圖／出自2024巴黎奧運，文化奧運台灣展場／台灣美術基金會，張良一提供）攝影師張良一拍攝農民圖片登上2024巴黎奧運。（圖／出自2024巴黎奧運，文化奧運台灣展場／台灣美術基金會，張良一提供）

張良一當時剛從軍中退伍不久，在媒體擔任記者攝影師，回到員林老家，在父親的圓仔冰攤幫忙。午後兩位農友頂著烈日來吃冰，其中一位「脖子綁花布巾、穿著復古白T恤」的農民特別引人注目。當時他鼓起勇氣詢問：「可以幫你拍照嗎？」沒想到對方爽快答應，他用Leica M6相機捕捉農民的影像，這張照片在2014年獲國家藝術銀行選中典藏，這是他首件被國家收藏的作品，2024年這張照片竟出現在巴黎奧運文化展場，讓台灣農民的形象躍上國際舞台。

張良一說，他始終難忘當年農民的爽朗，多年來一直想送照片給本人。昨日他將故事PO網，被轉傳分享到彰化各大臉書社群，很快被農夫的家人認出「那是我爸爸！」「那是我爺爺」，家人感動留說，「爺爺很時尚，沒想到他離開後還去了巴黎！」家人說，爺爺已離世，這張影像成為家族最珍貴的紀念。

張良一感動地說，「這張在父親攤位拍的照片，對我永遠別具意義。」這張照片不僅記錄台灣農民的堅毅形象，更見證人與人之間純樸的信任，從冰攤偶遇、國家典藏到國際展覽，最後回到家人手中，完成一場跨越32年重逢與感動。

網友說，台灣的農夫怎麼那麼潮！深邃、憂鬱的眼眸，脖子綁著大花布，真的是生活藝術家。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應